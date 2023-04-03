北京舉辦「新時代校園歌曲大賽」　台港澳選手登台演唱

▲來自台灣的張家豪、林佳臻演唱參賽作品。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸新冠疫情解封後，兩岸三地交流活動逐漸熱絡。吸引超過300人參加的2022新時代校園歌曲活動，2日在北京市舉辦揭曉儀式，台灣賽區張家豪帶來作品的《最愛的季節》表現亮眼，並在現場與香港、澳門選手聯袂演唱。

2022新時代校園歌曲徵集展播活動以「大美青春 強國有我」為主題，共有30餘所高校、300餘名選手參賽，徵集到上百首首原創作品，分別來自台灣、香港、澳門、北京、福建、廣東等地。

大賽歷時100天後，活動揭曉儀式2日在北京市密雲區舉辦，並公布「2022最佳原創校園歌曲」等獎項。當天，共有24支青春之歌戰隊參與展播，主要來自北京各大高校，其中香港賽區丁政凱的《崛起之時》，澳門賽區徐彥傑的《52赫茲鯨魚》、台灣賽區張家豪的《最愛的季節》表現亮眼。

張家豪作為一名西進打拚的台灣音樂教師，在歌曲中寫下「孔夫子聖廟坐落在校門對面，朱紫坊的小橋流水是後花園，三坊七巷也不過就五分鐘遠」，表達在福建福州打拚的體悟。

▲《崛起之時》創作者丁政凱。（圖／主辦單位提供）

此次活動在微博平台輻射用戶超7641萬，總曝光量超1.46億。其中，由Hody-Listen樂隊主唱丁政凱創作的《崛起之時》，在徵集期就引發網友討論，「有港劇的江湖味兒了！」。

活動現場頒布了最佳原創歌曲獎，得獎的三首歌分別來自北京科技大學邱晨曦創作的《青春華夏》、中國音樂學院王曦雨、趙亦涵、李舒婷、張心鵬創作的《青春的樣子》和北京師範大學珠海校區佘政安、謝意聰、張露曦創作的《鐸聲悠長》。

另外，活動組委會現場授予密雲區「青年音樂人創作基地」牌匾，2023新時代大美青春校園歌曲大會亦在現場正式啓動。

▲北京市關心下一代工作委員會主任梁偉出席活動。（圖／主辦單位提供）

據悉，活動由中國關心下一代工作委員會、共青團北京市委、中國青年報社等指導，北京廣播集團、中國青年網、北京密雲區政府共同主辦。北京廣播電視台黨組副書記、副台長韋小玉；中國青年報社編委、中國青年網常務副總編輯閔捷；密雲區委副書記，區長馬新明代表主辦方致辭。