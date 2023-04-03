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桃市圖4／8桃園藝文廣場　《玩具王國歷險記》歡樂上演

▲桃市圖8日於桃園藝文廣場《玩具王國歷險記》歡樂上演

▲桃市圖8日於桃園藝文廣場《玩具王國歷險記》歡樂上演。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

屬於兒童的4月，一起來桃園藝文園區看大型玩具演戲吧！2023桃園市立圖書館童演童語嬰幼兒閱讀推廣活動4月正式起跑！首場4月8日在桃園藝文廣場，邀請如果兒童劇團演出《玩具王國歷險記》，活動當天還有行動玩具車可以免費借玩具、特別活動陀螺大戰、趣味闖關、明星人偶水果奶奶唱唱跳跳及摸彩活動等多項獎品等你帶回家。

《玩具王國歷險記》結合舞蹈、戲劇、音樂，由如果兒童劇團與雅緻藝術舞蹈團跨界合作所帶來的演出，以小朋友最親近的玩具為主題，教導小朋友愛惜玩具的重要性。當天還邀請到明星人偶水果奶奶到現場和小朋友一起唱唱跳跳。在親子闖關活動設計上，著重於親子體驗、親子合作與親子同樂三大主軸，讓爸爸媽媽藉此活動的參與，能多陪伴孩子，共享天倫之樂。

▲桃市圖8日於桃園藝文廣場《玩具王國歷險記》歡樂上演

今年童演童語的闖關遊戲有適合嬰幼兒肢體協調、統合能力的有趣關卡(竹筒踩高蹺、打彈珠、瘋狂疊疊樂等)，另外，也特別推出結合桃園在地特色的趣味遊戲，讓小朋友在玩樂的同時，認識桃園特色文化。除此之外，現場還有進駐行動玩具車，可免費在現場借玩具來體驗，並且安排明星IP水果奶奶的大型人偶見面秀，要所有大小朋友一起熱鬧瘋一下兒童節。

桃市圖「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動將接力在龍潭、八德、蘆竹、平鎮、楊梅、中壢舉行，在桃園帶來更多豐富的藝文活動，活絡桃園在地文化，邀請大小朋友一同前來參加。

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