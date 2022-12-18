歡慶新總館開幕　桃市圖與「全家」合作推出借還書服務

▲桃市圖與「全家」合作，推出借還書服務。（圖／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶桃園市立圖書館新總館開幕，市圖與全家便利商店跨界合作，民眾只要在系統上預約圖書，就可以於桃園任何一家全家便利商店取書，還書可於臺灣本島的「全家」還書。取書費用為50元，還書費用為45元，全家便利商店借還圖書目前限新總館開放試辦。

桃園市立圖書館館長姚敦明指出，全家便利商店借還書配合新總館開幕(試營運)，自本月20日起試辦到112年3月底，市圖提供購物金優惠，但僅限預約新總館書籍。未來將視執行成效評估便利商店借還書是否推廣至市圖所有分館，讓讀者輕鬆享用桃市圖450萬館藏。

此次與全家便利商店的跨界合作，是隨新總館啟用的服務之一，讓讀者除了可以享用新總館優美環境以外，也可以有機會到最美「全家」使用借還書服務，可謂是最美圖書館與最美便利商店攜手合作。試辦期間桃市圖還贈送優惠序號，只要完成便利商店借、還書的動作，就分別贈送25元購物金序號，可在全家便利商店折抵購物費用，歡迎大家踴躍使用。



全家便利商店借還圖書服務，民眾需填寫申請書並先繳納200元保證金，就可以開通借還書服務。全家便利商店借還書籍以1次5本為限，書籍如果超過可包裝的尺寸，則會在該筆訂單中排除。系統預約完成後並收到取書通知後，申請者就可以攜帶身分證，至全家便利商店取書，費用為50元，如逾期未取將扣保證金。還書則可至臺灣本島所有「全家」還書，費用為45元。試辦期間還可領取優惠序號，在全家便利商店使用。