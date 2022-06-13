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桃市圖新總館拚10月開館　「趣桃夏令節」營隊6／15開放報名

▲桃市圖「趣桃夏令節」營隊

▲桃市圖新總館力拚10月開館。（圖／模擬圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

還有3個多月，桃園市立圖書館新建圖書總館工程即將完工，館長姚敦明13日表示，該館除規劃100萬本圖書開始陸續搬遷至新館上架，期力拚在10月順利開館試營運。另外，市立圖書館首創「趣桃夏令節」，結合特色主題圖書館的5梯次的系列兒童營隊，每梯次包含2天室內課程及1天戶外參訪，各梯次名額有限，歡迎國小學童參加！

▲桃市圖「趣桃夏令節」營隊

姚敦明館長表示，新總館自107年開工，目前已進入最後工程階段，建築外觀設計以「生命樹」為概念，打造綠色螺旋，讓讀者能夠在充滿綠意的環境中舒適閱讀。內部閱讀空間則規劃高達百萬的圖書供民眾借閱，為此特編列3年購書經費計2億元，陸續採購包含中外文圖書、雙視圖書及視聽電子資源等，並規劃親子閱覽區、青少年閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、地方文獻區及語言學習區等，一次滿足分齡分層的閱讀需求。

▲桃市圖「趣桃夏令節」營隊

為完成如此艱鉅的任務，市立圖書館全體同仁總動員，開始規劃完成圖書上架的前置作業，期許能儘快讓新總館敞開大門。除新總館圖書搬遷之外，市立圖書館於暑期首度舉辦「趣桃夏令節」閱讀營隊，針對國小三到六年級的學童量身打造出5系列夏令營，提供5間特色圖書館的多元五感學習場域，包含藝術美感、自然生態營、繪本寫作、閱讀出版及邏輯遊戲等，規劃專業講課、館舍導覽及參訪行程，充實的營隊內容將於6月15日上午10時開放報名，歡迎有興趣的國小孩童都能參與體驗全新的圖書館知識之旅。

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