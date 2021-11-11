親子看劇學英語！　英語兒童劇《嫦娥遇見阿姆斯壯》11／14桃園上演

▲桃園全英語兒童劇《嫦娥遇見阿姆斯壯》。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這個週末還不知道帶小朋友去哪嗎？知名的「遊戲英語劇團」11月14日下午2點，於桃園市立圖書館龜山分館演藝廳，熱鬧演出！歡迎爸爸媽媽們，大手牽小手，來看看東方的嫦娥遇到西方的阿姆斯壯，究竟會產生什麼樣的火花呢？看劇學英語還可拿禮物喔！

市立圖書館館長姚敦明11日表示，桃園市積極推動雙語教育，希望增進學生的英語能力，學習用語言當橋梁，與世界接軌、和全球同步。本館配合教育部規劃多樣英語學習課程與管道，只要學童能夠樂在其中，就可以體驗閱讀的樂趣。學習英語有多元的方式，除了閱讀書籍及繪本、欣賞音樂、看戲、繪圖或遊戲...等，圖書館也是學習英語媒介的一環。桃市圖推出英語兒童劇，邀請市民朋友攜家帶眷來看戲，讓民眾體驗英語閱讀的樂趣，度過充實豐富的週末假期。

知名的「遊戲英語劇團」演出的《Fly to the moon嫦娥遇見阿姆斯壯》故事分兩個階段，嫦娥與無心管理政事的后羿爭吵後，誤吞了長生不老藥就飛向月球；吳剛則是一名聰明卻沒有耐心的年輕人，只想投機的他誤食神秘老人的魔藥後飛向月球，月球上的兔子命令吳剛砍樹，但不管怎麼砍，樹都會再長回來。兩人遇見執行月球任務的阿姆斯壯，他勉勵大家要認真負責且要學著面對挫折，最後大家各自完成目標，實現自我價值。劇情顛覆傳統，精采可期，千萬不要錯過。