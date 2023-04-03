綠色博覽會新北週今開跑　市民入場門票享專屬優惠

▲綠色博覽會新北週4月3日開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年度宜蘭綠色博覽會在3月31日盛大開幕，新北市政府農業局以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，於縣市物產館行銷新北優質農漁特產，從3日起至9日止為新北週，新北週除了新北市民專屬的門票優惠外，縣市物產館新北專區也準備了專屬活動、折扣優惠及免費DIY體驗活動，大家不妨趁著假期，來趟綠博小旅行！

今年度宜蘭綠色博覽會從3月31日舉辦至5月14日，以「我們共同的未來Our Common Future」為主題，打造一座蘊含超過一百個「既能滿足當代的需要，同時又不損及後代需要」知識寶藏的「莎士登迷宮Sustainability Maze」。新北市共襄盛舉響應綠色博覽會，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展示新北市豐富的特色農漁產品，並將健康、永續理念傳遞給大眾，讓民眾滿載而歸。

▲4月8、9日還有新北市文山茶推廣中心、鼎勝養蜂場、淡水區農會還有汪汪地瓜園等4攤限時攤位。

農業局表示，本次新北市縣市週從4月3日起至4月9日止，除有新北市民優惠門票100元（原價假日250元，平日150元）外，期間民眾凡於新北山海聚落任一處合影並上傳至FB／IG，並標記「新北農業健康市山海聚落農產最讚」者，即可獲得「新北特選農產品」1份，獎品內容包含南瓜餅乾、青蔥餅、特製蛋捲等等，每日數量有限，送完為止。

農業局說，4月8日、9日還有新北市文山茶推廣中心、鼎勝養蜂場、淡水區農會還有汪汪地瓜園等4攤限時攤位，現場販售新北好茶、特級蜂蜜、南瓜麵線以及地瓜爆米花等廣受好評的產品，享有7折起優惠。另外也有免費DIY活動，包含8日的「新北好茶品評活動」以及9日的「香草葉脈擴香石」，DIY體驗活動採現場報名制，每日4場次，每場次上限10人，歡迎關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

▲新北週4月8、9日有免費DIY活動，採現場報名制，每日4場次，每場次上限10人。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，長期關注生態與環境議題，並積極推動有機、友善農業，促進環境健康，永續共好，也希望透過這次綠色博覽會，讓更多的民眾願意支持「生產」、「生活」、「生態」之「三生一體」的永續農業生產模式，也歡迎大家趁著新北縣市週，來綠博「新北農業健康市山海聚落」，購買新北優質農漁特產，享優惠拿好康。

▲民眾參觀新北市農業局「新北農業健康市-山海聚落」主題展。