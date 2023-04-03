徐巧芯被質疑假摔！黃呂錦茹緩頰「不可能」　費鴻泰妻急傳影片澄清

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢。（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯爭取黨內立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，2日兩人在市場拜票時狹路相逢，現場一度混亂推擠， 致徐巧芯不慎摔倒在地上。外界質疑徐巧芯「假摔」，而徐則說是被費鴻泰辦公室的人推倒。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今緩頰，「再笨的人，也不可能在媒體面前假摔。」她也透露，費鴻泰妻子有傳簡訊澄清。

徐巧芯與費鴻泰2日原定都要在吳興市場掃街，費鴻泰更改行程轉戰中崙市場，徐巧芯為了辯論時程又再追上，現場一片混亂，徐巧芯突然叫了一聲後跌到，隨即起身控訴是遭費鴻泰辦公室的同仁推倒，導致左手小指擦傷。

針對費鴻泰與徐巧芯2日於中崙市場的插曲，黃呂錦茹3日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己直至當天下午2時才經由同仁知道此事，看到時已經很晚，可能雙方有些誤會。

黃呂錦茹提及，自己前幾天有告訴費鴻泰，因為是資深立委，所以遇到挑戰者要來挑戰時，不要講可能會擦出火花的話，應繼續競選行程，多說明一些競選理念與陳述，過去就過去了，從現在起避免外界對國民黨產生誤會。

黃呂錦茹說，在發生中崙市場事件後，費鴻泰妻子有傳簡訊澄清，並把相關影片一併傳給她，而市黨部同仁也陸續傳來許多片段，她看完後認為雙方應是有些誤會。

至於外界質疑徐巧芯假摔？黃呂錦茹緩頰，「不會啦！」當天現場人潮擁擠，徐巧芯人也小小一隻，可能是滑倒或被攝影媒體們推擠，「再笨的人，也不可能在媒體面前假摔。」

最後，黃呂錦茹稱，自己已經找過費鴻泰談過，未來也會再找機會與徐巧芯談一談，不管是誰要求辯論，都不要在公共場合且媒體眾多的現場講，目前黨內競選辦法沒有舉辦辯論一事，倘若真的要辯論不可，也能與市黨部做協調。