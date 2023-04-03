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海巡署百億標案藏「大祕寶」？　徐巧芯爆公帑恐浪費2億6千萬

▲▼徐巧芯。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯質疑，海巡署「籌建海巡遠洋護船發展計畫」中，2.6億監造規劃圖不符原契約設計。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海洋委員會海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，規劃建造我國遠洋漁業巡護船6艘，於2021年3月16日決標監造規劃案子（PCM），全案2.6億，原契約應要完成基本設計，包含一般布置、機艙布置，但得標廠商ABS只有基本的圖就過關。台北市議員徐巧芯今（3）日召開記者會質疑，2.6億監造規劃圖不符原契約設計，導致後續120億建造統包案需重新設計，並於6日開國際標招標，但內容涉及中科院平戰轉換資料，就連評委也有評選不公的疑慮。

徐巧芯進一步質疑，PCM通過後，開始6艘船的建造統包案，總價高達120億元，但得標120億的廠商需要重新設計，代表先前2.6億元的PCM設計打水漂。且從今年1月11招標流標，第二次於4月6日開國際標，但內容涉及中科院平戰轉換資料，難道不怕外流給國外廠商曝光國家機密？

徐巧芯說，海巡署艦隊分署副分署長吳金河名列多項標案評審委員，雖然吳因職位列入評委，但據説吳經常藉由國外出差行程，主動邀請標案廠商例如ABS（美國驗船協會）等特定廠商毫不避嫌，政風、監察單位應主動介入調查。

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