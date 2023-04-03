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南消玉井駐點懷恩堂公墓巡守　偕公所行動跑馬燈籲防火安全

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局指出，3、4月清明逢乾旱時期，因農民整地及掃墓引火等因素，使消防隊火警出勤數量增加，星星之火可以燎原，清明連假掃墓高峰，第二大隊自3月中旬陸續啟動防火宣導、熱點巡邏、搶救整備、加強舉發…等合力相關單位作為，以因應旺季災害。

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊玉井中隊及分隊，事先假里長會報宣導清明防火政令，針對玉井區10里長加強推廣居民正確觀念，也藉公所及警消各單位之清明協調會，研擬對策合力防災，包括轄內5處主要公墓除草開闢防火巷、出入口設置取水站及宣導旗幟、紙錢集中定點焚燒等，以求降低火災發生率，亦避免讓消防隊疲於奔命。

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外於清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導」，以人車行動LED跑馬燈，醒目提示「掃墓4不2記得」、「引火焚燒會罰鍰」等標語，有效吸引民眾注目，防範公墓雜草火災，又不打擾緬懷祖先祭拜心情，也持宣導旗幟及文宣廣發「防火水袋」，除宣導作為之外，為應對火災搶救預勘各公墓搶救計畫及部署圖，於火災初期第一時間簡訊動員義消支援，水源不足區域將啟動循環送水、急徵人工或天然水源，以利確保滅火時效。

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，掃墓若遇火災，請勿驚慌，速撥119向消防單位求救，消防隊會儘速馳援，如火勢不大，可試用現有水源初期滅火，但火勢已延燒至無法處置程度，請儘快離開，移安全處靜待消防搶救，確保自身受傷，消防局也藉由各項預防、整備及搶救作為，讓民眾能安心慎終追遠，也有效杜絕火災發生。

▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南消二大隊玉井分隊，清明5天連假駐點望明里懷恩堂公墓巡邏，協調區公所共同執行創意「靜態防火宣導，有效吸引民眾注目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊王騰毅大隊長表示，清明期間火災頻繁發生，主因有掃墓燃燒金紙、田野引火等遺留火源行為，加上旱情未緩容易造成飛火，造成附近乾燥區域快速延燒，適逢清明掃墓高峰，連假首日玉井分隊針對農民不當焚燒田野開立舉發單，今年3月以來已祭出多張違規罰單，提醒民眾以「紙錢不燃燒或集中燃燒」或「以功代金」取代傳統方式，務請注意防災及環境保護。

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