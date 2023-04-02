守護先人拒絕火警　南消將軍分隊攜手區公所宣導掃墓防火

▲台南市消防局第三大隊將軍消防隊與將軍區公所聯手宣導「守護先人，拒絕火警」，祭祖掃墓虔誠又平安，讓南市消防守護您平安度清明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節是一個緬懷祖先的節日，但也是一個重要的防火季節，為守護先人墳墓不受火災的侵害，台南市消防局第三大隊將軍消防隊與將軍區公所聯手宣導「守護先人，拒絕火警」，祭祖掃墓虔誠又平安，讓南市消防守護您平安度清明。

此次苓仔寮公墓旁的黃氏祖祠辦理祭祖大典，我們向參與者發放了一些由將軍義消分隊提供的小禮品，以激勵他們積極參與宣導活動。同時，將軍消防分隊設置了一些互動環節，如「4不2記得」知識問答防火宣導，並且於宣導處另外提供服務有:1、提供水袋 2、提供清水 3、放領住宅火災警報器4、緊急滅火措施(動力噴霧滅火器、消防火把、消防水線預佈)，希望能提供市民一個安全又清新的掃墓環境。

消防局局長李明峯指出，清明節期間，因為祭祖掃墓使用的紙錢、香燭等物品易引發火災。因此，提醒民眾掃墓應牢記不亂燒雜草，若釀成山林田野火災，將對行為人依消防法第41條裁處新台幣3000元以下罰鍰，民眾切勿以身試法。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長呼籲，每年清明節，人們都會前往墓園祭拜先人，點燃紙錢、香火等物品，若不注意火源管理，就會引發火災，給自己和他人帶來傷害。因此，我們希望透過這次宣導活動，提醒民眾注意防火措施，守護先人的墳墓不受火災的侵害。

將軍區洪聰發區長表示，清明節前已針對將軍區公墓對於發生火災頻率較高的墓區及時段，也規劃於15個公墓設置消防水桶供民眾取用清水，供民眾澆熄火源，降低墓地火災發生機率，另外清明假期間更由區公所啟動6組機動人力著公所背心騎機車於轄內15個公墓巡邏，關心及提醒民眾用火安全事宜。

市長黃偉哲呼籲親愛的市民「4不2記得」：不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火、記得隨手收拾垃圾、記得撲滅餘燼。