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救災噴霧機省水又省力　南消三大隊DIY製作救災利器

▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部水情吃緊，台南地區水情相對嚴峻，水情燈號自3月1日起已轉為橙燈，台南市消防局除了配合節水並暫停消防栓試放水外，今年累計至3月15日止，共取用671噸回收水運用於消防救災，確保乾旱時救災效能。
▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清明節期間，學甲消防分隊鑒於水情嚴峻，結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，並結合有效控制射水滅火的噴槍，此噴霧機高壓管管徑7.5mm較消防救災用1.5吋、2.5吋型水帶體積小，除能一人快速完成佈線，有利於抑制初期火勢擴大。另外，墓地雜草火警救災任務結束後為收拾大量水帶時，救災人員需先將水帶排水才方便收拾，無形中導致水資源浪費及人員體力負荷，而噴霧機高壓管因體積小，更能節省人力收拾水帶器材，且此噴霧機使用水量為消防救災用水帶約1/5倍的水量，於水情吃緊的當下，著實是一大救災的利器。

▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府消防局李明峯局長表示，清明防火其實並不是一件困難的事，只要你牢記「4不2記得」口訣： （一）「不」任意燒雜草 （二）「不」隨意丟煙蒂（三）「不」讓冥紙飛揚 （四）「不」放爆竹煙火 （五）「記得」撲滅餘燼（六）「記得」隨手收拾垃圾。就可預防墓地火警發生。第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，清明期間加強與轄內各區民政單位聯繫，公墓雜草清除情況掌握，對燃燒熱點公墓加強整備工作，並針對易燃燒墓地附近確實掌握有無建築物及高經濟價值農作物，事先勘查地形研判火勢延燒方向及路徑，研擬搶救腹案，避免因雜草火警及飛火延燒。

▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明節期間，學甲消防分隊結合義消建置省水型救災噴霧機，並發揮專業改造噴霧機高壓管為快速接頭，每捲100公尺，視火災距離快速延伸至300米，為救災利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市黃偉哲市長表示，今年南部已逾500天沒有下大雨，山林田野環境相當乾燥，根據消防局統計，3月份包含雜草、公墓、廢棄物，以及田野火災等超過250件，若民眾隨意引火燃燒雜草整地，一經發現，會立即開罰3000元。

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