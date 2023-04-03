老公連假突問「不回娘家嗎」　人妻秒讀懂原因！網反虧：你中計了

▲老公想一起回娘家的原因讓不少人妻笑翻。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多家庭都趁著清明連假出遊，也有些人選擇回娘家。就有一名人妻發文表示，老公日前突然問她，「你連假不回你家嗎？」且每當她回答一句，對方又會追問。而老公不斷追問的原因曝光後，便吸引近3000名網友按讚，直呼「老公也太好了吧」、「聰明的老公」。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前老公突然拋問「你連假不回你家嗎？」她便小小抱怨要收拾行李很麻煩。接著老公又問，「欸？之前不是說好要回去？」

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由於人妻問老公「幹嘛？你想回喔」的時候，對方給了否定的答案，所以她便直白的說，「如果你直接跟我說想回去耍廢，不想在家被你媽當傭人使喚，那我可以把這理由列入首要考量之一！」結果老公一聽，隨即回應「對，我就是想回去耍廢！」兩人也就趕緊拿行李箱回娘家。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我已經準備好了，只差梳妝打扮的老公，一好就出發」、「怎麼突然應該是老婆的心聲變成老公的」、「很少有老公愛回娘家的」、「第一次見過這麼愛回娘家的神隊友，感覺真棒」、「娘家跟老公處得很好，讓人羨慕」、「娘家真的是一個好地方（避風港）」、「這隊友很可以」。

還有網友直呼，「老公回娘家都是當王子好嗎？你中老公的計了」、「結果你老公是去你家當王子的」、「男生在娘家真的很好，不用做事情，只需要陪聊天」。人妻則表示，「老婆到哪都在耍廢，只有老公需要放假」。