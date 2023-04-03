5歲兒嫌「新娘好醜」她記恨4年！媽怒：都道歉了　網見1句話全不挺

▲弟妹被原PO兒子說醜。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「都道歉幾年了還要怎樣？」一名網友發文表示，弟弟和弟妹4年前結婚，當時5歲的兒子說了一句「這新娘好醜喔」，結果弟妹之後只要看到孩子，都會擺臭臉，讓她覺得很委屈，而且「我更氣我弟每次像沒事一樣，看我跟他外甥被欺負，連屁都不敢放一個！」不過貼文曝光後，多數網友都不挺。

女網友在「匿名公社」上，以「道歉這麼多年還不夠嗎」為題發文，提到弟弟和弟妹結婚那天，兒子就說「這新娘好醜喔！」她表示，兒子那時才5歲，什麼都不懂，也不會看場面，「我當時也馬上跟她（指弟妹）道歉，說孩子只是老實沒別的意思」，豈料4年過去了，弟妹仍在記恨。

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原PO無奈說道，弟妹每次只要看到她兒子，都會擺臭臉，他們回娘家，對方也都不理她兒子，「連飯也故意要他自己添！」更讓她無法接受的是，連她媽媽也要兒子跟舅媽（原PO的弟妹）道歉，「都道歉幾年了還要怎樣？」

原PO日前再無法忍耐，回娘家一見弟妹臭臉，立刻轉頭回家，只是她媽媽竟也沒挽留，「對比媳婦和肚子裡的準內孫，我們只是嫁出去的女兒和外孫，當然不重要。」最後她也氣憤表示，「我更氣我弟每次像沒事一樣，看我跟他外甥被欺負，連屁都不敢放一個」，在婆家被當外人，回娘家還要被這樣對待，內心委屈真不知道能跟誰說。

不過貼文曝光後，多數網友則傻眼表示，「我兒子只是老實？這句話是在補刀嗎」、「媽媽跟小孩一樣沒禮貌，被討厭很正常」、「也不要怪你媽跟你弟，你的補刀應該讓他們對你搖頭」、「『說孩子只是老實沒別的意思』這句話是在補刀嗎」、「補刀+1，你的問題也很大」、「家教跟禮貌是從小教的，有問題的不是你弟妹、不是你弟、不是你媽、不是你兒子，其實是你沒教好，問題根源是你這個媽」。