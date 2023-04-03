鄭明典：今天西半部會熱！開工日變天「暴跌10度」雨區出爐

▲今日各地天氣穩定溫暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣更加穩定溫暖，中央氣象局長鄭明典指出，今天連西半部的天氣較為暖熱，不過因為風速弱、大太陽，空氣污染的情況會更嚴重。另預計連假後的開工日周四開始天氣又會轉差。

鄭明典表示，「今天西半部會熱囉！大氣穩定風速弱，加上大太陽，這樣的條件容易有臭氧污染的問題，還會有光化學產生的煙霧！當然，區域性汙染排放的影響不會因此而消失，會疊加上去」。

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▲連假期間天氣穩定溫暖，開工日又會變天。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險指出，今天迎風面的降雨會更加減少，氣溫也會逐步回升，北部高溫可以來到27-28度左右，中南部有局部30度以上高溫機會，尤其是內陸的近山到淺山區，預測明天也是類似的天氣，甚至氣溫還會再高一點。

周三清明節會有鋒面接近臺灣，雲量增多，午後中北部深山區也會有些對流生成，讓高溫開始下降。周四、五中北部的平地有短暫雨的機會，南部則只有高山有點零星的毛毛雨。

周五下半天這波鋒面通過並開始遠離後，臺灣又會短暫受到東北季風影響，預測維持到周六。感受比較明顯的只有迎風面的北部、東半部地區，低溫會來到16-17度，中南部地區夜間還能維持近20度左右，周日冷空氣減弱，天氣再度回穩回暖。