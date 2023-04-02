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清明連假開心出遊　國道警籲小心隨身財物安全

▲國道警察第八大隊通知失主認領，經核對屬實，失主十分感謝警方及拾金不昧的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第八大隊通知失主認領，經核對屬實，失主十分感謝警方及拾金不昧的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道警察第八大隊3月11日下午2時許，接獲用路人報案在國三號公路北向新化休息站區廁所內，拾獲紅包袋1只，經會同清點後內有新台幣6600元整，並依拾得物相關作業辦理，警方調閱監視器比對，尋獲疑是失主，2日通知對方認領核對屬實，失主十分感謝警方及拾金不昧的民眾。

國道警察第八大隊，因擔憂遺失者心急如焚，主動調閱數支監視器交叉比對分析後，發現在某部車車內人員遺失之可能性甚高；經連絡該車車內人員後，失主才發現其學生所贈予紅包袋已不見；2日失主前來認領核對無誤後，發現紅包內現金並無短少，失主非常應謝拾得人拾金不昧及警方高效率的協助。

據了解，當事人84歲宋老先生，係雲林人，是學生包給宋老師的紅包，因上廁所掉在便斗，經員警調閱監視器比對找到車子，再以車找人聯絡到失主。

國道八大隊提醒用路人，外出時應隨時注意保管隨身物品，如廁後應再三確認是否有物品遺落，若有遺失或遭竊情形，可立即可撥打高速公路局「1968」客服專線或「110」報案電話，員警將儘速到場提供服務。

另清明連假為加強為民服務增加服務據點，成立「機動服務站」，讓民眾遇有治安、交通或急難救助時能，由「全能紅斑馬警察」立即施於協助及救護，以維護用路安全及提升服務品質。期待以國道警察優質、專業的服務，陪伴民眾度過一個安心、順暢的 清明連假。

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