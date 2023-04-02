快訊／新北淡水塑膠工廠火警　濃煙狂竄數公里外可見

記者陳以昇、劉人豪／新北市報導
新北市淡水區崁頂一間塑膠射出工廠，今(2日)上午9時許發生火警，大量濃煙直竄天際，十分駭人，新北市消防局獲報後已前往灌救。
▲ 淡水一間工廠起火。（圖／民眾提供）
▲工廠內部沒人受困。（圖／記者陳以昇翻攝）
據了解，該間鐵皮塑膠工廠冒出大量濃煙，工廠內部沒人受困，消防局獲報後出動各式消防車輛44車，消防人員132名前往搶救，初估燃燒面積約200坪，無人員受傷受困，起火原因待查。
▲▼初估燃燒面積約200坪，無人員受傷受困。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇、劉人豪／新北市報導
新北市淡水區崁頂一間塑膠射出工廠，今(2日)上午9時許發生火警，大量濃煙直竄天際，十分駭人，新北市消防局獲報後已前往灌救。
▲ 淡水一間工廠起火。（圖／民眾提供）
▲工廠內部沒人受困。（圖／記者陳以昇翻攝）
據了解，該間鐵皮塑膠工廠冒出大量濃煙，工廠內部沒人受困，消防局獲報後出動各式消防車輛44車，消防人員132名前往搶救，初估燃燒面積約200坪，無人員受傷受困，起火原因待查。
▲▼初估燃燒面積約200坪，無人員受傷受困。（圖／記者陳以昇翻攝）
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