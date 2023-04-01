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國道崩潰開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼：不想活了

網搜小組／劉維榛報導

清明連假Day1，國道與大眾運輸工具都被塞爆！一名網友哀號，今（1）日陪家人南下掃墓，無奈從台北出發，開了7小時仍困在國道上，到了下午2點多居然還沒嘉義，讓他怒火中燒大喊「不想活了！」文章曝光後，其他網友回應「聰明的人，老早就半夜出發了」、「掃墓跟玩的人重複」。

▲▼ 國道一號彰化系統大塞車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲連假國道大塞車。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

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一名網友在PTT翻白眼直呼，為了要陪媽媽回南部掃墓，他逼不得已在連假開上國道，結果從台北南下開了7小時之久，仍還沒到嘉義，讓原PO怒吼「不想活了！」

原PO誇張直呼，「休息站一堆跟餓死鬼投胎一樣，狂掃貨」，而他是在下午2點多發文，代表應該還困在國道上。原PO接著自認連假出門根本活受罪「屁股好痛，心好累，我（連假）在家看電視不香嗎？」

事實上，台北到嘉義的距離約有250公里遠，平時自行開車的話，可以走國道一號（中山高）或國道三號（二高），路程大約3小時15分鐘，等於原PO花了超過2倍的時間。

底下網友熱議，「誰叫你要在連假第一天的白天出門」、「聰明的人，老早就半夜出發了」、「連假車子都出來了～沒辦法」、「掃墓跟玩的人重複」、「幫QQ，我4/4才要去，拜託別塞車」、「我掃墓只需要騎車17分給你參考」、「怎麼不坐高鐵」、「沒人叫你開車啊」。不過也有網友替原PO說話，「有些家族掃墓就沒辦法提前，一兩百個人（親戚）的時間哪有那麼好喬」。

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