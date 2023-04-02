美工廠大爆炸！女工差點燒死「摔進巧克力桶」　奇蹟救她一命

▲巧克力工廠發生7死爆炸意外，50歲女性工人逃跑時跌進巧克力桶竟因此得救。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國賓州一家70多年歷史的巧克力工廠上月發生爆炸，造成7名工人死亡、10人住院，儘管調查仍在進行中，但美國國家運輸安全委員會初步研判是天然氣爆炸。50歲女工波赫絲（Patricia Borges）在地下室求援9小時後幸運獲救，她說當時自己右臂著火，如果沒有掉進融化巧克力的巨桶中，可能就會活活燒死。

根據衛報、Insider報導，賓州西雷汀市（West Reading）的R.M帕爾默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工廠3月24日下午4時57分疑似因瓦斯外洩發生劇烈爆炸，連幾個街區外都能感受到地面和房屋在震動，廠區內其中一棟建築被完全焚毀。當局結束為期2天的搜救行動，統計至7死10傷。

▲波赫絲說，在爆炸發生前的30分鐘就聞到異味。（圖／翻攝自GoFundMe）

50歲鋁箔包裝產線作業員的波赫絲抨擊，她與同事在爆炸發生前半小時就聞到瓦斯味，但工廠高層卻沒有及早疏散人員，導致她的一名好友不幸喪生。波赫絲回憶起爆炸當時，廠房被大火吞噬，她的右手臂也著火，「當我在被火燃燒時，以為這就是我的末日。」她開始奔跑逃命，結果不慎摔倒，正巧跌進一個裝有融化巧克力的大桶子裡，巧克力撲滅了她手臂上的火。

波赫絲跌倒時摔斷了鎖骨和雙腳的後腳跟，她在工廠地下室花了9小時大聲呼救，泡在冷水池中等待救援，直到有搜救隊員聽見了哭聲，才順利將她救出。出生於墨西哥的波赫絲在30多年前移居美國，目前她仍躺在醫院病床上，雙腳都必須接受手術，距離康復還要很長一段時間，家屬也在募款網站替她發起活動，希望外界捐款能補貼一些醫療費用。