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墨西哥熱氣球「空中狂燒」2人喪命　恐怖畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲熱氣球載運乘客的吊艙在空中起火燃燒。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥發生一起熱氣球著火意外事故，造成兩名成人死亡、一名孩童燒傷，已知當時熱氣球正飛越知名歷史遺址特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）上空。當地政府於1日證實這起事故發生，事發當下的影片也曝了光。

綜合法新社、Mexico Daily Post等報導，熱氣球載運乘客的吊艙在空中起火燃燒，當時天氣晴朗。墨西哥州政府表示，有乘客從熱氣球上跳下，死者為39歲女性與50歲男性，孩童臉部二度燒傷、右股骨骨折。政府並未公布死者姓名，也未說明熱氣球上是否有其他乘客。

特奧蒂瓦坎距離首都墨西哥城（Mexico City）約70公里，是相當受歡迎的旅行景點，為前哥倫布時期的古蹟遺址，擁有太陽金字塔、月亮金字塔及亡靈大道（Avenue of the Dead）。當地多間旅行社有提供熱氣球服務，價格落在150美元（約新台幣4500元）左右。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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