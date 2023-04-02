馬英九湖南衛視開唱「月亮代表我的心」　看「祭祖影片」眼眶再度泛淚

記者任以芳、魏有德／長沙－台北 連線報導

馬英九在湖南的最後一個公開行程前往湖南衛視的「七彩盒子」參訪。為迎接來自台灣的貴賓，湖南衛視派出高瘦帥氣的知名主播魏哲浩負責導覽，同時，馬英九還進到攝影棚觀看近期在大陸人氣很高的《生生不息寶島季》節目錄影，以及和湖南衛視的綜藝天王何炅連線互動。

▲馬英九在湖南衛視參與節目錄製，與現場觀眾大合唱「月亮代表我的心」。（圖／記者任以芳攝）

馬英九一行人下車後，魏哲浩先介紹七彩盒子的建築群構成，隨後，一行人便進入一間大型演播聽（攝影棚）裡，準備和大陸綜藝天王何炅主持的《生生不息寶島季》連線。在節目開始前，湖南衛視還特別準備了一個「彩蛋」，讓馬英九再度「紅了眼眶」。

▲湖南衛視將馬英九祭祖的影片播放出來，讓馬英九在度紅了眼眶。（圖／記者任以芳翻攝）

湖南衛視特別準備一支和台灣演藝界交流發展的宣傳片，詳述和台灣戲劇、綜藝交流的歷史，同時在片尾處還特別將馬英九昨（1）日祭祖的影片放進片中，讓馬英九頓時嘴角微幅抽動、眼眶泛紅、眼角泛淚，直至看完片後，馬英九還向身邊的湖南廣電長官抱拳致意。

▲馬英九與湖南衛視主持人何炅現場連線。（圖／記者任以芳翻攝）

經過短暫時間，當馬英九整理好心情後，立刻和湖南衛視的綜藝天王何炅連線互動，參與《生生不息寶島季》的節目錄製。馬英九先是透過鏡頭和觀眾熱情的揮手，當何炅要求馬英九和現場觀眾們分享感受時，馬英九也再度發揮「馬氏幽默」表示，「感動不已，無話可說。」這也讓何炅一時接不上話。

在何炅的引導下，馬英九和觀眾們分享著說長沙話的經驗，同時向在湖南衛視實習的6位台灣青年喊話，「希望你們抓住機會，把現有工作做好，讓兩岸在文化交流上能更向前一步。」

▲馬英九參加《生生不息寶島季》節目錄製，與現場觀眾大合唱。（圖／記者任以芳翻攝）

節目錄製的最後，馬英九更是在何炅的邀請下，和現場觀眾們一同合唱「月亮代表我的心」，只見馬英九唱歌的同時，腳掌還不停地打著拍子，顯得樂在其中。

據了解，「七彩盒子」是湖南衛視的融媒體節目創意製作播出基地。外觀上共有7個「盒子」組成，看起來像是一把斜躺在馬欄山上的小提琴。七彩盒子擁有5個劇院規模的攝影棚，7個盒子可以分別獨立運用，也可以串連使用，是大陸境內最大的攝影棚集群所在地。