費芯狂燒！他不忍了轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰正進行2024立委黨內初選競爭，今（2）日趁著費前往中崙市場掃街，徐率媒體前去邀請辯論，引發現場推擠。對此，藍委李德維發文質疑徐不斷向黨內同志嗆聲，而且下手越來越重，有這樣的必要性嗎？沒想到竟引來徐巧芯在其臉書留言回嗆，稱此舉是為了邀請辯論，「哪裏是嗆聲？不正當嗎？沒有走正道嗎？」李也不干示弱再批，「徐巧芯！松信那麼大...若妳去堵他，我譴責妳！」徐回批，「黨內同志見個面就叫『堵』？我們是什麼彼此的殺父仇人嗎？同台一起表達團結不好嗎？笑死。」

台北市立委第7選區初選「費芯大戰」愈演愈烈，兩人今天上午原定都要在吳興市場掃街，費鴻泰突然轉戰中崙市場，徐巧芯隨即跟上，兩方人馬在市場短兵相接，場面一度推擠混亂，徐甚至因推擠而跌倒在地。徐後來趕上費的掃街隊伍，當面邀費公開辯論，費則回應「隨時歡迎」，但也語帶保留說，「希望辯論題目不要打內戰，打內戰我恕不奉陪。」

看到前述推擠亂象，立委李德維在臉書發文點名徐巧芯，說看到電視新聞報導，為了衝媒體曝光創造聲量，為自己的選情升溫與利多，徐巧芯議員到菜場堵黨內初選對手，「不得不說，總統不要初選，徵召是對的！」

李德維接著指出，過去都說黨內是一家人，可以競爭、不能鬥爭，所以國民黨存在了上百年，「雖然我也有不滿，雖然我也發牢騷，但我重視黨的整體發展，不會只顧自己的生存與壯大。現在我的這一套想法，似乎完全的過時與落後，只要對自己有利的，只要自己能夠出頭，『神擋殺神、佛擋殺佛』。」

「是！我就是談徐巧芯議員！」李德維直接點名徐，松信立委初選，不斷向黨內同志嗆聲，而且下手越來越重，有這樣的必要性嗎？其他人也會想，若自己參選，她也會這樣針對我嗎？大家當然避之唯恐不及，就算黨內初選通過了，也需要其他黨內同志的協助與幫忙，立委是單一選區，必須群策群力，光靠自己、難成大事。

李德維感慨，年輕人要發展，正當而且正面，但可以有正道與正事可以做，不需要嫌棄與攻擊前輩與同志，因為每一個人都會老，因為同志會是好助力，「我承認我的想法有點過時，但這是我所學習到的從政作法，我們希望中華民國與中國國民黨生存發展，我們不希望單一變態的立委初選，導致國民黨的政黨形象負面發展，進而影響2024總統立委選舉。」他並在文末強調：「贏了自己、輸了整體 ，那又如何？每個人都會老，但不需要老了以後欺壓年輕人！」

不過徐巧芯旋即不甘示弱在李德維臉書留言回敬，「我當面詢問有沒有機會在立委初選辦一場辯論會，讓人民知道我們的路線主張，哪裏是嗆聲？不正當嗎？沒有走正道嗎？」徐反問，「今天的情況是我被推擠，然後費委員完全不顧我直接往前走，完全沒有問跌倒在地上的我還好嗎，請問這樣有風度嗎？有同志愛嗎？」

對於徐巧芯的留言，李德維再反批，「徐巧芯！松信那麼大，是費委員故意來跟妳的行程？故意堵妳？若是，我譴責他；若妳去堵他，我譴責妳！」、「徐巧芯！妳覺得妳是去表達團結的嗎？笑死！」徐也接續回批，「黨內同志見個面就叫『堵』？我們是什麼彼此的殺父仇人嗎？同台一起表達團結不好嗎？笑死。」她還說，當面詢問是否可以敲出辯論會時間，以及詢問請問什麼時候費委員可以收回「罷免徐巧芯」的粉絲頁按讚，「就這麼兩件事，傷害了誰的團結？」