國道一早就紫爆！2路段「車速低於20km」　7大地雷路段出爐

今(4/2)清明連假第2天，國道仍有不少的塞車壓力，高公局預判國道有7大易塞地雷路段，除國1楊梅到新竹等可能塞爆外，國5也將出現首波北上車潮，將自下午2點塞到午夜12點，可能連堵10小時，高公局呼籲用路人南下趁清晨6點前或中午後，國5可趁清晨5點前或下午5點後躲塞車。