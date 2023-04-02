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國道一早就紫爆！2路段「車速低於20km」　7大地雷路段出爐

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是清明連假第二天，國道一早車多壅塞，楊梅－新竹、三鶯－高原部分路段紫爆，車速不到20公里，另國5南下路段車流也較多，車速低於40公里。交通部高公局公布今日上午重點壅塞路段共7條。

根據高公局1968 APP顯示，楊梅－新竹、三鶯－高原兩條路段最壅塞，局部路段甚至紫爆，車速不到20公里，另五堵－內湖、汐止－木柵車流也較多，國道5號南下路段逐漸湧入車潮，南港－石碇車速不到40公里。

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高公局表示，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等。

今日相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

公路總局則表示，今日省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線臺中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋)。觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段）。

▲▼今日國道交通預測及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼今日國道交通預測及疏導措施。（圖／高公局）

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