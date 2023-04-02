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首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾近來發生一起駭人聽聞的恐怖綁架兇殺案！一名年約40多歲的女性3月29日晚間11時46分在首爾市江南區驛三洞某公寓大樓前的道路，慘遭3名男子暴力毆打、強行擄上座車後，被載往140公里遠的大田市殺害棄屍，警方初步判定為勒斃致死，屍體在大田某水庫附近深山被發現，至於3名男子則陸續被警方逮捕。

根據《韓聯社》、《News1》，一名年約40多歲、在首爾特別市江南區某不動產開發相關金融公司上班的婦女，於3月29日晚間11時46分返家途中，在江南區驛三洞某公寓大樓前的道路遭到3名男子暴力毆打、強行拖至車上，躺在地上的女子雖然強烈反抗、不斷踢腳，但還是被綁架至車上後座，一名男子坐上駕駛座後，車輛疾駛而去。

警方調查指出，3名男性兇嫌分別為30歲的連某（待業）、36歲的黃某（酒商職員）、35歲的李某（法律事務所職員），疑似是為了謀取虛擬貨幣、現金等錢財，才會動手綁架、殺害被害女性。

現場民眾目擊女子遭綁架後，立刻撥打112報警，警方雖於晚間11時49分啟動「Code Zero」、指派警車出動，並於晚間11時53分抵達現場，但3名兇嫌早已駕車逃逸，警方調閱監視影像後，於一個多小時後鎖定犯案車輛，並於隔天（3月30日）凌晨0時52分通緝該車輛。

▼監視器捕捉到女子在首爾市江南區住處前遭兇嫌綁架上車的畫面。

與此同時，3名狡猾的兇嫌開著車離開江南區驛三洞、沿著高速公路於3月30日凌晨0時12分經過首爾收費站，並於0時22分從麻城交流道（京畿道龍仁市）走下嶺東高速公路，為了躲避警方追緝，還特別延著國道（相當於台灣的省道）一路南下開往大田廣域市，推測於3月30日上午6時前後將被害女子殺害，並棄屍於大清水壩附近的深山。

完成殺人棄屍後，3人於3月30日上午7時30分從大田廣域市大德區開著租來的車離開，當抵達忠清北道清州市以後，3人各自搭乘計程車往京畿道城南市移動，抵達目的地後又再度換乘計程車，並徒步逃亡，為了避開警方透過調閱信用卡等金融交易紀錄追緝，3人過程中皆使用現金作為交易手段，期間甚至換穿衣服、使用借名手機。

首爾水西警察署昨（1）日在記者會表示，其中一名兇嫌坦承是金錢關係而犯案，另名兇嫌則坦承是因為覬覦死者持有的虛擬貨幣。連某、黃某過去因為從事宅配而認識，至於黃某與李某則為大學同學。

蓮某表示，黃某向他提議會幫忙償還3600萬韓元（近新台幣84.3萬元）的債務，因此他才決定加入犯案。3名兇嫌中，有2人表示根本不認識被害女子。

▼警方表示，不排除還有其他共犯。

警方調查後指出，3人早在2、3個月前便鎖定跟蹤該名被害女子，犯案前一天還從大田北上首爾，並於犯案當天（3月29日）下午4時在被害女子所在的辦公室附近等待，直到晚間7時被害女子下班後，更是尾隨在後，直到抵達被害者住處前才下手。

警方3月31日先是在京畿道城南市逮捕2名兇嫌，之後在首爾特別市江南區論峴洞逮捕另名兇嫌。

雖然警方初步判定女子是窒息死亡，不過警方在兇嫌逃亡後拋下的車輛內，找到沾有血跡的橡膠鎚、頸枕、針筒等。

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