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防衛省發現「山東艦」航行太平洋！　日官房長官：非常關注蔡麥會

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

▲日本航母山東艦。（圖／翻攝央視軍事）

記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，日本官房長官松野博一對此表示，日本非常關注此事，也會向中國傳達台灣海峽和平穩定的重要性。與此同時，日本防衛省6日也首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊。

根據《產經新聞》報導，松野博一6日上午在例行記者會上表示，日本政府相當關注「蔡麥會」的發展；至於針對中國可能採取的報復措施，他強調，會直接向北京當局傳達台海和平穩定的重要性，且會繼續與同盟國、理念相同國家合作，持續在外交上努力。

《共同社》則指出，日本防衛省統合幕僚監部6日宣布，中國海軍航母「山東艦」於沖繩縣波照間島以南約300公里的海上航行，還有1艘護衛艦和1艘快速戰鬥支援艦共同行動．這也是日本首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊，海上自衛隊也出動護衛艦「澤霧號」監控。

▲▼日本防衛省6日也首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲▼日本防衛省6日首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲▼日本防衛省6日也首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

就在蔡英文抵達加州之際，中共隨即啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，我國防部也發現山東艦編隊穿越巴士海峽並航經台灣東南海域，6日更出現在鵝鑾鼻外海200海浬處。

國防部部長邱國正表示，國軍派遣了拉法葉（我軍康定級艦）、成功級艦在24海浬臨接區內監視山東艦，兩軍相距最近約5、6海浬。

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