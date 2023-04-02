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全台有雨！　下波變天時間曝

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲周四開工日全台變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，清明連假天氣「1壞4好」，周四鋒面通過，各地有短暫陣雨，中北部可能有局部較大雨勢。

中央氣象局指出，周六華南雲系東移影響，台南以北、高雄山區及宜花地區有明顯降雨；今天（2日）水氣明顯減少，各地轉為多雲到晴、可以見到陽光的天氣，僅花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，白天氣溫明顯回升，北部及宜花高溫24、25度，其他地區則在27到30度，夜間北台灣低溫18、19度，其他地方20到22度。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇說，今日天氣好轉，花東有局部短暫陣雨，各地山區午後有零星降雨，溫度回升轉熱；周一及周二偏南風環境，天氣穩定，山區午後有局部降雨，溫度偏熱，局部高溫上看33-35度。

吳聖宇分析，周三鋒面接近，但天氣仍算穩定，中北部山區午後有局部短暫陣雨，溫度持續偏熱，高溫持續上看33-35度；周四鋒面通過，各地有短暫陣雨，中北部可能有局部較大雨勢，溫度轉涼，模式降雨預報變化大，有待觀察。

吳聖宇提醒，清明連假天氣「1壞4好」，溫度越到後面越熱，上班上課日才會轉涼，南部看來仍無明顯降雨，各地持續節約用水。

▼清明連假天氣「1壞4好」。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

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