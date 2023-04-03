全台連下2天！　轉雨時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

把握清明連假好天氣！氣象粉專提醒，周四、周五將有一道鋒面掃過，可望為各地帶來一波雨勢。

中央氣象局表示，今天（3日）天氣跟周日類似，各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨；白天溫暖偏熱，東半部高溫24到26度，其他地區則在27到31度，南部近山區可能有32度以上高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約18到20度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二、周三風場逐漸轉為偏南風，各地大多為晴到多雲，天氣溫暖舒適，只有東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，周四、周五鋒面通過及東北季風增強，周六東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；周四、周五中部以北及東半部有短暫陣雨、降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周六水氣稍減，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

氣象局預報，周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；水氣稍減，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，連假還有3天，整體來說天氣都不錯，一天比一天還要熱；下一次變天預計是周四、周五，將有一道鋒面掃過，可望為各地帶來一波雨勢。