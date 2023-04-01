華南雲雨帶通過！中部灌水　「嘉義到北台南也要補水了」

▲華南雲雨區通過，中部已出現明顯降雨。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨帶通過，中部以北今(4月1日)上午已出現較大雨勢，南部也有機會補水了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，嘉義到北台南也要下雨了。

清明連假開跑，今連假首日中部以北出現明顯降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前華南雲雨帶通過中，台中到雲林雨勢不小，嘉義到北台南也要下雨了。

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有網友也回報下雨戰況：「雲林海線！目前大雨」、「台中大里也下大雨」、「這波有大喔！清明時節雨紛紛」、「斗六好久不見的大雨」、「這雨下得好，解中北部的水庫水位」。

氣象局表示，今天(4月1日)華南東移出來的雲雨區增多，降雨會比昨天明顯，清晨中部以北就開始會有些降雨，白天是降雨最明顯的時段，北部及東北部有陣雨，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區容易出現局部較大雨勢，南部平地降雨機率則相對較低，今晚上之後雲雨區逐漸離開，各地降雨趨緩。

今天北台灣天氣較涼，早晚低溫16到18度，其他地方約19、20度，白天中部以北及宜花高溫20到24度，雨勢明顯的地方感受也稍涼，其他地區則在26到30度。