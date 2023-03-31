清明連假首日天氣差！7地雨彈最猛　下波鋒面「全台有雨」時間出爐

▲清明連假首日天氣差，7地雨勢較大。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧 /台北報導

清明連假明天周六(4月1日)開跑，明水氣移入明顯，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，其中桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投山區等地雨較大，4月2日到5日天氣穩定，4月6日上班後將再迎下一波鋒面，全台都有雨。

氣象專家賈新興表示，未來10天天氣，明天(4月1日)天氣比較差，4月2日到5日山區有西北雨，4月6日鋒面影響，全台都會有雨。

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賈新興說明，4月1日水氣移入明顯，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投山區雨較大，4月1日出門開車要小心。

4月2日到5日天氣比較穩定，賈新興表示，4月2日花蓮、台東山區有些雨，但雨比較小，4月2日轉東風，花蓮台東沿海早晚會噴雨，4月3日到5日吹東南風，會比較熱，下雨較少，4日午後北部及中部山區有零星短暫陣雨，5日北部山區午後有局部短暫陣雨。

▲清明連假降雨預測趨勢。（圖／賈新興）

不過收假上班後又將變天，賈新興指出，4月6日鋒面影響全台有雨，竹苗中彰一帶局部地區雨勢較大，7日基隆、大台北、宜蘭及中投山區，午後有局部短暫陣雨，8日至9日南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨。

賈新興表示，最新資料看起來，4月8日過後雨較少，展期資料顯示，4月上旬後至5月20日之間環境不利降雨，天氣以穩定炎熱為主，不過4月底還有機會，中部和南部有機會下雨，後期天氣還要觀察。