國道今防7大地雷路段！國5北上塞到午夜　「恐連堵10小時」

▲今國道嚴防7大易塞路段。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(4/2)清明連假第2天，國道仍有不少的塞車壓力，高公局預判國道有7大易塞地雷路段，除國1楊梅到新竹等可能塞爆外，國5也將出現首波北上車潮，將自下午2點塞到午夜12點，可能連堵10小時，高公局呼籲用路人南下趁清晨6點前或中午後，國5可趁清晨5點前或下午5點後躲塞車。

今連假第2天，國道預料還是有大量出遊和返鄉掃墓車潮，國道交通量預估平日1.3倍，高公局預判今日國道有7大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

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其中西部國道南下車潮將自上午7到8時後出現，預料下午才紓解；國5南下車潮估自上午6時後湧現，將塞到下午4點；國5也將出現首波北上車潮，將自下午2點後出現壅塞，得塞到午夜12點才紓解，行車時間為平常7倍。

▲清明連假第2天，4/2國道易塞時段路段。（圖／高公局）

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▼清明連假第2天，4/2國道易塞時段路段。（圖／高公局）