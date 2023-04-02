國道7車連環撞！21歲情侶疑未繫安全帶　噴飛躺車道雙亡

▲自小客追撞聯結車後翻覆於內側車道，車內楊男、張女雙雙噴飛慘死。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

國道1號北上181K、台中南屯段今(2日)凌晨1時50分許傳出死亡車禍，警方初步了解，21歲的楊男與21歲的張女駕車行經事故路段時因不明原因撞上前方聯結車，隨後引發7車連環撞，楊男、張女雙雙噴飛出車外慘死，其中張女還遭後車輾過，傷勢相當嚴重。警方調查，車內並未有繫上安全帶的痕跡，後續將調查是2人沒繫、還是撞擊後安全帶才鬆開。

國道警方今凌晨接獲通報，國1北向181K處內側車道發生1部聯結車與6部自小客連環撞事故，立即派人前往，警方趕抵現場時，楊男、張女躺臥車道，其中張女遭後車輾過，明顯當場死亡，而楊男則是傷勢嚴重，已經沒有呼吸心跳，經送往中港澄清搶救後，仍宣告不治；另現場還有一名33歲男性輕傷頭暈，送醫後無生命危險。

警方初步調查，當時楊男、張女共乘該輛自小客沿國道北上，行經事故路段時，突因不明原因失控追撞前方聯結車，翻覆於內側車道，進而釀成7車連環追撞事故，楊、張2人也因強大的撞擊力道雙雙拋飛車外殞命。警方勘查現場，發現小客車上未有繫安全帶的痕跡，是2人一開始就沒繫、還是撞擊後安全帶才鬆開，是後續追查重點之一，另也將釐清楊、張2人誰才是駕駛人。

目前警方已經通知張女家屬到場說明，初步研判2名死者關係應為情侶，詳細案情細節正進一步調查釐清。