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上任100天／盤點蔣萬安5大有感政策　從新生兒到長者都受惠

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安於2022年12月25日就職上任。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年12月25日就職上任，至4月3日便屆滿100天，就職一百天，被視為是推行政務的重要時刻，所以有「百日定江山」之說，因此首善之都的「萬安新政」備受外界關注，而蔣萬安也於這3個月力拚兌現政見，包括恢復被前台北市長柯文哲取消的1500元重陽敬老金、提高生育獎勵金生一胎加碼至4萬元、甚至是加速推動都更，以下是《東森新媒體ETtoday》盤點的蔣萬安5大市民有感政策。

一、恢復台北市1500元重陽敬老金

柯文哲於2016年取消發放65歲以上每年1500元的重陽敬老金，引發長者們反彈；台北市議會2021年11月通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求恢復發放重陽敬老金，柯文哲批評如此一來將多10億元支出，因此該年12月提出覆議案，但在藍綠議員夾殺下，覆議案並未通過。

不過柯文哲仍不死心，函告行政院請示牴觸憲法為無效，但行政院於2022年6月回函說明，此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定，柯市府再吞第二敗；時任副市長黃珊珊也於當年7月提出發放公式，未來將於編列下年度概算時，參酌前2年度平均歲入歲出餘絀決算數，提撥10％作為重陽敬老禮金預算。

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

2022九合一選舉期間，蔣萬安承諾恢復發放1500元敬老金，並且於當選後的1月重申，確定發放1500元；社會局也於2月宣布，今年65歲以上長者確定可拿1500元敬老金，並以四大超商嗶卡領取為主，現金發放為輔，預估55萬人受惠，但也必須向台北市議會追加2.05億元。

二、都更五箭

為兌現選前承諾、加速推動台北市都市更新，蔣萬安3月公布「都更5箭」內容，第一箭為「公辦都更7599專案計畫」，將受理意願門檻自90％降至75％，同時引進民間專業技術團隊，以「早進場、幫試算、助選屋」三大創新服務，協助民眾參與公辦都更，每年預估至少推動10案，其中「信維整宅」、「廣慈西南」2案得立即適用。

第二箭「法放寬」，包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」，未來實施者可彈性選擇自劃單元程序，併送時程預估可縮短 3個月；另外開放山坡地經鑑定為危險建物，將由市府迅行劃定更新地區辦理都市更新，確保130處坡地危險建物住戶安全。

▲▼蔣萬安出席都更5箭台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席「都更5箭」台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

第三箭「速通關」加速都更審議程序，推出「都市更新150專案」、「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，都更150專案審議時程150日，讓民眾立即有感，都設130專案於3月1日正式實施，採行政流程1次通關、30日內完成審查程序。

第四箭「排障礙」將以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向，持續加速危老重建案件進程，預估可縮短審查時間約6個月。

第五箭則是「加碼辦」未來電梯補助金額將從250萬提高至300萬元，從補助 50％提升到60％，預計申請案量由每年15件提升至30件，另補助一樓空間美化費用，加速老舊公寓增設電梯。

三、生育獎勵金加碼

蔣萬安於日前宣布，生一胎子女加碼至4萬元、二胎4.5萬元、三胎以上5萬元，預計4月4日（含當日）以後出生的新生兒都能受惠，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在台北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

▲▼蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席「助您好孕」五力全開記者會。（圖／記者袁茵攝）

不過，台北市議會國民黨團書記長秦慧珠提議，應溯及既往至今年1月1日出生都可領，並要用黨團提案方式推動；蔣萬安當時回應，市府內部已有討論，經評估後認為4月4日之後正式上路，並且原則上不溯及既往，雖然有很多市民反應、提供意見，他都會再審慎評估，但自己也會尊重議會、再跟議員溝通了解。

四、生二胎優先住社宅

蔣萬安曾於競選期間承諾「生二胎優先住社宅」，日前召開記者會宣布，針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，台北市政府將採取加籤制度，提高2倍入住社宅機會，預定今年華榮市場公辦都更、福星社宅年底完工招租即可適用。

為了減輕年輕家庭育兒負擔、鼓勵生育，針對設籍於台北市營運中社會住宅育有0至12歲兒女的家庭，除了適用每月3000元至1萬1000元補助的分級租金制度外，可再申請加碼育兒租金補助，每育有一名可享有每月1000元租金補助，最高補助每月3000元，預定今年5月公告受理申請，申請審核通過後即可於6月開始自租金直接扣減。

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（資料圖／記者湯興漢攝）

五、私幼每學年補助最高5萬2000元

蔣萬安也曾拋出私立幼兒園每學年補助5.2萬元政見，日前一同對外公告，8月起家有2歲至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20％者，依就讀之幼兒園總收費不同，給予不同數額之就學補助費用。月費7276元（含）以下，補助金額為扣除中央育兒津貼後學費差額；月費7277元至1萬1276元，補助金額為每學期1萬3660元；月費1萬1277元以上，補助金額自1萬3661元起至最高每學期2萬6000元，每學年最高補助5萬2000元。

不過此政見也碰到一難題，教育部早於2月就發新聞稿，若台北市111學年度第2學期新增相同性質幼兒就學補助，將扣減補助台北市教育經費1.53億元；蔣市府續推「寶貝我愛你–私幼教育扶助方案」且將補助加碼，恐使北市1.53億元補助經費被扣除。

蔣萬安當時回應表示，中央原本要求將「一生六六大順」、私立幼兒園補助1萬3660元政策退場，但現在北市積極規劃於下半年對私幼父母每年補助最高5.2萬元，這段時間積極跟中央溝通、實際到行政院說明，「我會持續跟中央溝通，這段期間也謝謝中央給我們建議，在整個方案上，怎麼樣能夠真正照顧到市民朋友，也盡量符合中央政策。」

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