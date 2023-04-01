人潮擠爆高鐵南港站！他直擊「至少300人↑」搶買票：5天連假的恐怖

▲高鐵南港站人潮驚人。（圖／記者邱晟軒攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人趁著5天清明連假出遊，就有網友發現，原以為避開周五的車潮就好，沒想到今（1）早出門高鐵南港站的人潮也相當驚人，算一算發現至少有超過300人搶著買票，直呼「5天連假的恐怖！」文章曝光後，有人指出「昨天人潮就很誇張」，也有網友說，「左營人潮也很多」。

原PO在PTT發文表示，「不知道有沒有人認為避開昨天車潮就安全的？」因為他今日一早抵達南港高鐵站，就發現準備出遊的人潮相當多，售票處前方排滿長長人龍，每一排幾乎都有超過7、80人在排隊，總共有4排，算起來有超過300多人搶著買車票，讓他不禁直呼「5天連假的恐怖」。

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《ETtoday新聞雲》記者今早實際到高鐵南港站，也發現售票處前方排著一圈又一圈的人潮，幾乎看不到隊伍的盡頭，自動售票機前方也同樣排了一長條隊伍，許多民眾帶著大包小包準備出遊、返鄉，看起來相當驚人。

▲售票機前排了長長人龍。（圖／記者邱晟軒攝）

不少網友看到就說，「昨天人就很多了」、「南部發大財啊」、「所以你就知道如果沒南港站分散人潮，台北車站會更多人塞爆，可能會排到新光三越那邊」、「左營高鐵也超多人，還好提早買票，北上回鄉」，也有人認為，應該在線上買票就好，「App掃碼買票不是很方便？線上購票這麼方便，何必花時間排隊？」「為啥要排隊買票啊，手機按一按不就好了」。

另外，有網友指出，往南部出遊的人潮這麼驚人，應該是因為連假大型活動，像是五月天演唱會、張惠妹演唱會、大港開唱、台灣祭等都在南部舉辦，加上南部天氣比較好，所以大家才會搶著搭高鐵出遊。