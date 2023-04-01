國道連4起重大車禍！回堵逾10公里　「下午仍有4大地雷路段」

▲國3南向64.9公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，占用外線車道。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

清明連假今(4/1)開跑，國道自清晨6時塞到中午，國道上午也發生4起重大車禍，最嚴重回堵超過10公里，高公局預測下午還有一波車潮，國道下午將有4大地雷路段，呼籲南下可利用下午或傍晚5時以後。

今日為清明節連續假期第1日，截至12時，國道全線交通量為51.7百萬車公里，預估今日交通量為124百萬車公里。

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上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-北斗；國3南向大溪-高原、香山-竹南、通霄-大甲、龍井-彰化系統、霧峰系統-中興；國3北向新化系統-官田系統；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港-石碇、蘇澳端。

國道今天也發生4起較重大車禍，包括上午7時36分於國3南向61.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於7時38分排除，造成後方車流回堵9公里；上午8時45分於國1南向90.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於8時49分排除，造成後方車流回堵逾10公里。

上午9時9分於國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時15分排除，造成後方車流回堵逾10公里；9時18分於國3南向64.9公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，占用外線車道，於9時22分排除，造成後方車流回堵10公里。該4起較為嚴重車禍均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判今日下午國道仍有4大重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國1北向圓山-大華系統及國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時以後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。