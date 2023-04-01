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明起4天連假放晴！高溫飆35度　上班日再變天「一圖看降雨熱區」

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天起水氣變少，清明連假後4天將放晴變熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨區北抬，明天(2日)起水氣減少，氣溫回升，清明連假後4天各地大多放晴，其中下周一到下周三(3日到5日)熱如夏，南部近山區可能出現35度高溫；不過下周四(6日)上班日又要變天了，將有鋒面和冷空氣報到，中部以北、東半部將有明顯雨勢，北台灣低溫下探17度。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天(4月1日)入夜到明天(2日)白天，華南雲雨區北抬，明天水氣開始減少，台灣附近風場東北風偏東風，4月2日到4日偏東南風，白天溫度回升明顯，水氣偏少，山區有零星陣雨，收假當天4月5日，白天天氣不錯，入夜過後鋒面接近台灣，台灣北部在5日收假晚上降雨機率增，4月6日上班第一天，鋒面通過台灣，東北季風從北邊下來，中部以北、東半部降雨機率提高很多，雲量增加明顯。

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▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨，曾昭誠表示，明天周日(2日)開始後到後天水氣減少，剩下花東山區有午後陣雨，類似天氣型態維持到4月5日下周三收假日，不過5日晚間鋒面接近，白天東半部、山區有零星降雨，入夜鋒面接近，北部降雨機率增加；下周四、五(4月6日到7日)鋒面通過台灣，迎鋒面中部以北、東半部降雨機率提高，降雨比較廣泛，下周六(8日)過後降雨則會降趨緩。

溫度部分，曾昭誠指出，明天(2日)開始台灣轉東南風將變熱，溫度一天比一天回升，北部有20度以上，中南部約25度甚至近30度，下周一到下周三(3日~5日)這3天溫度都差不多，都很熱，中南部會超過30度，近山區會更高，高溫有可能接近35度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

不過下周四上班日又要變天了，曾昭誠表示，4月6日開始上班日第一天，東北季風增強，加上鋒面通過，將再次溫度下降，北部降溫明顯，溫度約20度上下，中南部雲量增多，溫度下降到25度，低溫部分，北部最低約17到18度。

此外，4月4日及5日清明連假尾聲，因偏南風影響，金馬地區易有霧，須留意航班可能受到影響。

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