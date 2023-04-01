明天仍會塞！12條易塞省公路出爐　「國道客運仍有逾7成空位」

▲清明連假首日台9線蘇澳地區塞爆 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(4月2日)清明連假第二天，公路總局預估明仍有出遊或掃墓車潮，省公路將有12處易塞地雷路段，明天國道客運仍有約7到8成空位，呼籲民眾多利用公共運輸、少開車。

今(4月1日)連假首日，截至下午4時止，尚有10餘處省道路段有車多壅塞情況，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段，中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向等。

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明(2日)天為清明連假第2天，公路總局預估將有12處易塞路段，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段預估仍有出遊車潮，包含上午時段台74線台中環線、台64線中和路段至接國3、台65線土城路段至接國3等路段；下午時段北部台7線大溪~慈湖路段、中部台14甲線霧社~清境路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋路段、南部台26線墾丁路段以及東部台9線花蓮光復、鳳林路段及台11線花東濱海風景地區周邊路段等。

公路總局表示，明天為清明連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有69%空位，東部國道客運尚有83%空位，呼籲民眾多利用。