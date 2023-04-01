陳建仁批「屈從附和中國」　馬辦反嗆：遺憾他走上蘇貞昌老路

▲馬英九赴武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九日前赴武漢抗疫檔案館參觀時大讚中國防疫有成，引發行政院長陳建仁31日質疑，「無法理解馬英九的講法，大家現在都還在追究武漢肺炎來源在哪？他屈從附和中國的用心在哪？這樣的講法又有什麼科學根據？」對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑1日反嗆，很遺憾陳院長走上了蘇貞昌的老路，用意識型態面對兩岸問題，也違背中華民國憲法。

陳建仁昨日受訪時表示，疫情從武漢爆發後，引起全世界重大危機，包括經濟衰退、超過600萬人死亡，這是真正的事實，中國大陸引起武漢肺炎，以至於擴散到全球，這樣的事實是大家公認的。但馬英九卻說「我們政府給你們造成困擾」等語，質疑「現在大家還在追究武漢肺炎來源是否在武漢實驗室，馬英九的講法我無法理解，這樣的講法有什麼科學根據？他屈從附和中國的用心在哪？」

面對陳建仁批評，蕭旭岑今日開嗆，很遺憾陳建仁走上了蘇貞昌的老路，用意識型態面對兩岸問題，也違背中華民國憲法。人命無價，防疫是全世界的共同課題，陳建仁用意識形態無視武漢醫護人員的辛勞，讓正直善良的台灣人都無法接受。內閣要做實事，閣揆帶頭噴口水，難怪部會搞不定缺蛋、缺電、缺水的問題，呼籲陳建仁正視問題，解決民怨。

至於馬英九與大陸國台辦主任宋濤會見時提及「原汁原味的九二共識」，陳建仁批評，馬英九講了很多次九二共識，但中國已經定調九二共識是一個中國與一國兩制，這是台灣人民不能接受的。

蕭旭岑則回應，陳建仁一再片段引用大陸對九二共識的解釋，卻枉顧我方原汁原味的一中各表說法，到底是誰在附和大陸？他也質疑，「陳建仁說台灣是一個主權獨立的國家等語，背離中華民國憲法，難道這代表蔡政府的政策？」