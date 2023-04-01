馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

記者任以芳、鄭思楠／湘潭－台北 連線報導

前總統馬英九率團訪陸，今（1）日一早到湖南省湘潭縣白石鎮老家，祭拜祖父馬立安。馬英九特別用湖南話宣讀祭文，講到「親愛的公公，這是我一生第一次來大陸祭祖與探親」時情緒上來，最後用哭腔將祭文唸完。此後，他接受媒體聯訪也數度哽咽，多次用手帕擦拭鼻子。

▲馬英九用手帕擦拭。（圖／記者任以芳攝）

馬英九今天前往湖南湘潭縣祭祖，接受媒體聯訪時首先表示，祖父在民國16年過世，父親當時才7歲，「當然我不可能見過祖父，但是心心念念總是希望來祭祖。」說到這裡，他哽咽停頓，之後平復情緒輕咳一下繼續說道，「因為中國人，慎終追遠，民德歸厚矣。」此時，周圍民眾不斷大喊，「馬先生好。」

馬英九繼續說，「這是我們中國人道德教育，非常重要一部份，」接著，馬英九再度哽咽談到，「今天來看到我祖父的墳，內心非常感動，我們這一家子從父親到叔叔已經過世了，還有姑姑，那麼到現在已經有38個子孫，大家都能夠自立自強，一直都遵照祖父給我們的遺訓『黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空』。」

▲馬英九受訪數度哽咽。（圖／記者任以芳攝）

他說，「這是祖父一輩子理念，我在台灣出版博士論文的時候，也特別在扉頁上把這句話寫上去，我父親原來不知道，看了以後非常感動說這是祖則與孝思，也就是祖父的祖則，及父親身為兒子的孝思。」說到此刻，馬英九再度情緒上來，哽咽說著，「他（編按：指馬英九父親馬鶴凌）覺得他家庭教育沒有失敗。」

最後，談到此行祭祖，對他意味著什麼？馬英九也回答，意味著自己多年來的願望能夠實現，讓他親口告訴祖先，他們這幾十年來的發展，「我們都照著遺訓做人做事，希望他能在天之靈得到安慰。」語畢，馬英九再度拿起手帕擦拭鼻子。