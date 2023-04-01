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馬英九祭祖數次激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九回湖南祭祖時，數度哽咽拭淚。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／湘潭－台北 連線報導

「儀式開始！」，在司儀莊嚴肅穆的聲音帶領下，馬前總統和馬家4姊妹在祖父馬立安的墓前，雙手舉香，朝著祖父墳頭行三拜之禮，在敬獻鮮花和水果後，馬英九特別用著鄉音宣讀祭文，祭文內使用的仍是民國，提到祖父進入中央政治學校，投筆從戎抗日的史蹟，也提及自己兩次當選總統，再執政8年間成為兩岸隔海分治以來，最和平繁榮的階段。

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九與家人到祖父墳前祭拜。（圖／記者任以芳攝）

當馬英九車隊於上午10時許抵達雙陽村時，村民特別準備一連串的鞭炮來歡迎他，隨後，馬英九戴著墨鏡與家人們一同走進祖墳所在的田地中央。當馬英九走到祖父墳前，先是將墨鏡摘下凝望，並將手靠在墳頭上仔細端詳，神情由剛下車時的輕鬆狀轉變為凝重。

馬英九在宣讀祭文時提到，在民國97年和101年，兩次當選中華民國總統，8年來依照家訓，勤政愛民，積極推動兩岸和平發展，成為兩岸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。

當馬英九宣讀祭文的最後提到，這是我第一次來大陸時，已經掩不住內心的激動，哽咽地說不出話，他也向祖父報告，「希望您在天之靈，保佑馬家子孫，永遠實踐家訓，為人類貢獻心力。」

馬英九在祭拜完後接受媒體訪問時也數度激動哽咽拭淚，他表示，慎終追遠是中國人道德教育非常重要的一部分，「今天看到祖父的墳，內心非常感動，馬家後人也始終遵照祖父的遺訓，黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空。」

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九祖父馬立安的墓碑。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九今（1）日與馬家4姊妹一同前往父親馬鶴凌及祖輩居住的雙陽村祭祖，成為1949年後首位以「卸任元首」的身份進入大陸掃墓祭祖之人，深具意義。

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九祖父馬立安墳前在祭拜儀式前已經準備好香案和素果。（圖／記者任以芳攝）

在馬英九回祖輩居住地祭祖前，當地村民特別翻修路面，還特將馬英九祖父馬立安的墓碑打掃整理，一旁架設兩塊木板高台便於祭祖。當地村民透露，每逢清明節或重要節日，都是村裡親友幫忙打理墓地。

馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村，祖父馬立安之墓位於廣闊的田中央，墓前有兩顆高大長青的松柏樹，馬立安漢白玉墓碑的碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，後人落款可見「英九」兩個字， 整體看上去十分低調肅穆。

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