四月都是兒童節！北市周周假日推親子共學活動　64場玩到瘋

▲北市兒童月活動，四月周周假日推親子共學活動。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

四月是屬於兒童的月份，台北市教育局表示，除清明連假五天，北市兒童持數位學生證或兒童卡，可免費搭乘淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，四月份更推出系列活動，四月的每周六、日，在台北市學校、圖書館、動物園、自造教育及科技中心等場域，提供多元豐富的親子體驗活動，讓孩子跟家長可以一起參與活動、共創回憶。

北市教育局指出，2023台北兒童月系列活動之一：「探索台北、親子共遊」，以「自造創客新探索、國際串連環保心、優游生態話永續、無痕走讀瞰台北、悅閱書海增新知」為主題，辦理各項精彩活動，而假日樂學活動讓親子一同學習與成長，促進家庭互動和親子關係，歡迎親子一起參加，共創美好回憶，詳細內容及報名資訊詳見2023臺北兒童月網站。

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教育局表示，精彩假日活動，包含北投國中、新興國中、龍山國中、日新國小、南港國小，辦理各項科技操作及製作體驗；濱江國小、萬福國小、劍潭國小及市立圖書館，則辦理手作課程與英語情境體驗課程；逸仙國小、立農國小、松山國小的生態探索和關渡國小的操舟課程；老松國小、雨聲國小、永建國小、舊莊國小的戶外教育體驗；青少年發展暨家庭教育中心及市立圖書館的親子共讀，共計辦理64場次。

教育局指出，其中日新國小自造教育及科技中心規劃「木作手搖釣魚機」，讓親子發揮創意製作屬於自己的釣魚機；市立圖書館吉利分館辦理「環保手工皂DIY」，讓親子一起製作手工皂，共創美好的回憶。