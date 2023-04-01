殷瑋任北市府發言人　徐巧芯讚「恭喜」：他比我厲害

▲徐巧芯。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市政府31日宣布，市府顧問殷瑋兼任發言人一職。曾大贊殷瑋是她魔鬼教練的台北市議員徐巧芯表示今（1）日表示，非常恭喜他，以他的專業，相信他可以讓發言人的角色接觸到更多年輕人、更國際化，這對台北市長蔣萬安也是很加分的，恭喜他，但是也會好好監督他。

台北市政府昨日宣布，發言人一職由市府顧問殷瑋兼任，王秋冬仍以副秘書長身份，協助督導發言團隊。殷瑋是澳洲蒙納士大學法律博士、墨爾本大學人權法碩士、英國威爾斯大學國際政治碩士、台灣大學政治系學士，曾任總統府發言人，並曾在國安會任職。他也在澳洲歷任公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及法務部門負責人等職。

對此，徐巧芯表示，「非常恭喜他」，也認為他可以做得很好，殷瑋擔任過很多人的發言人，他是她當發言人的師父，「比我還厲害」，有他當發言人，台北市政府發言體制會改善非常多。殷瑋在擔任顧問過程中，著重在年輕人與國際這塊，因此，發言人可以做更年輕人、國際化這塊，這對蔣萬安很加分，恭喜他，但是也會好好監督他。

媒體追問，因為之前北市發言人傳出有被「架空」的疑慮，這樣改變後，殷瑋是顧問兼發言人是否就不會有「架空」疑慮？徐巧芯表示，什麼樣的職位做什麼事，確實比較好，殷瑋當發言人外界也不會對於市府的權責分配有疑慮，她肯定這次的相關調整。

