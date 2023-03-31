挨徐巧芯罵偽君子　費鴻泰：協調不成回到黨章「3+7」規定行之有年

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯競爭黨內2024台北市第7選區立委提名，但徐指費針對協調提名方法時施壓台北市黨部，直言費是「私下搞小動作的偽君子」。對此，費鴻泰今（31日）表示，國民黨章規定就是「3+7」，如果協調不成當然回到黨章規定，行之有年。至於個人粉專被徐巧芯抓到追蹤粉專「罷免徐巧芯」，費鴻泰說，各位去看看那個臉書，謠言止於智者。

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

國民黨台北市黨部昨拍板採3成黨員投票加7成民調（3+7），來提名台北市第7選區立委人選，不過主張採全民調的徐巧芯指費鴻泰出奧步，「打電話給投票委員施壓」，直言費是「私下搞小動作的偽君子」；接著徐在臉書發出一張圖片，圖片的文字寫道「球證、旁證，加上主辦、協辦所以的單位，全部都是我的人」。不僅如此，同日晚間徐巧芯到費鴻泰臉書留言，指費追蹤臉書粉專「罷免徐巧芯」，批費人前手牽手，人後下毒手。

費鴻泰31日上午赴立法院質詢行政院長陳建仁，會前媒體詢問，徐巧芯貼一張圖，表示「球證、裁判都是我的人，你怎麼跟我鬥」來暗示「3+7」的提名辦法。費鴻泰回應，國民黨章規定就是3+7，如果協調不成當然回到黨章規定，這是行之多年的辦法，4年前她跟時任對手王鴻薇競選立委提名也都是如此，沒有改過，也沒為誰去改變，社會大眾可以問問台北市黨部，乃至於問國民黨中央組發會。

對於能否接受被徐巧芯說是偽君子？費鴻泰說，2024國民黨希望贏得總統大選及立法院過半，團結都不一定做的到，不團結一定做不到，因此他要大聲呼籲黨內同志，要從愛黨、愛國角度思考，「我不回答其他的問題，我只把我的選舉做好」，他的競選對手一直只有自己。

針對粉專追蹤「罷免徐巧芯」，費鴻泰說，大家去看一看，還是呼籲，共同競爭對手是民進黨與其他政黨，不是黨內，初選最後還是要贏得明年的大選。

媒體追問費鴻泰有關他兒子罵人被告一事，費回應，此刻談到這問題，「是個陰謀論」，兒子講不雅的話，是不得體的，需要檢討，但走到司法程度就交給司法，5月10日將會宣判，再看怎麼處理，此刻炒作這件事，他不曉得什麼人有這樣的動機。費也說，他兒子講不好的話就需要檢討，交給司法。

媒體追問費鴻泰，罷免徐巧芯是你自己按讚的嗎？費鴻泰說，各位去看看那個臉書，各位都是知識分子，難道你們沒用過臉書嗎？去看一看，謠言止於智者。媒體再問，那你想罷免徐巧芯嗎？費鴻泰一語不發走入議場，趕著質詢。