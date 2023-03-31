退出立委初選！　徐弘庭嘆初選規則貓膩多、水很深

▲徐弘庭宣佈退出黨內立委初選 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市議員徐弘庭不滿國民黨2024立委初選辦法採「37制」，今（31）日宣布退出黨內立委初選。受訪時他表示，這是痛苦的決定，希望他的離開，讓黨內正視世代傳承的問題。「黨員投票的水有多深、貓膩有多少，只有真正經歷過的人才知道」，同時也表示「一樣的導演、一樣的劇本、我這次不會做你們的演員」。

國民黨台北市黨部昨決議，第7（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正）初選方式，採3成黨員投票加7成民調。此舉引發主張採全民調的台北市議員徐弘庭及徐巧芯不滿。

徐弘庭下午在台北市議會接受媒體訪問，好友兼立委洪孟楷也因此事特別請助理送花致意，花上特別寫下「勇者無懼、繼續加油、藍青世代、共創未來」。徐接下花表示，兩人認識多年，謝謝老友心意。

▲洪孟楷送徐弘庭宣花束。（圖／記者崔至雲攝）

至於退出這次立委初選，徐弘庭表示，這不是一個簡單的決定，是痛苦的決定，這幾天受到基層很多鼓舞，基層的熱情超乎他想像，而當初參加初選，就是希望可以讓這個黨有多一點戰力，但是退出初選，是希望黨可以正視讓年輕世代傳承的問題。

徐弘庭認為，全民調有3個好處，第一個是能更貼近真實選區狀況，同時不麻煩基層，也不會有撕裂基層，讓基層選邊站的問題，同時全民調也是最不勞民傷財，也最簡單、沒有爭議的方式。

徐弘庭質疑，如果前輩在該選區經營這麼久，有這麼強大的力量，為什麼不敢用全民調的方式跟年輕世代對決，過去這麼多年來國民黨黨內選舉只有這些地方在用黨員投票，「黨員投票的水有多深，只有經歷過的人才知道，黨員投票有多少貓膩，只有經歷過的才知道」，市黨部堅持「三七制，「我告訴自己，一樣的導演、一樣的劇本，我這次不會做你們的演員」。

「參與這樣的初選希望可以幫助政黨增加更多戰力，也希望我的離開，政黨可以正視世代傳承的議題，也衷心希望，在年輕人增加更多學習的路上，我是最後一個倒下的」。

媒體問到，未來是否再參加立委選舉？徐弘庭說，脫黨參選不是在他人生的選項，越暗的地方越需要一點小小微光，不知道自己可以盡多少力量，但是如果社會有一點點改變，就是他從政的初衷。

對於徐巧芯現在表示將堅持到底，徐弘庭也說，佩服徐的勇氣，但他再次強調，黨員投票的水很深，只有自己經歷過才知道，希望發生在他身上的事情，不要發生在徐身上，「我相信她是勇敢的，佩服她的精神」。

至於未來是否輔選賴士葆？徐弘庭停頓幾秒後表示，這件事需要多一點時間思考，但對於整個政黨，包括總統大選，他會繼續用他所相信的價值繼續奮鬥，但跟他價值不同的人，會再考慮。

最後媒體問到，對於這樣的結果是否感到惋惜？徐弘庭說，這次事件可以看出年輕世代很著急，是因為他們看到世代的改變、人口結構的轉換，「國民黨快沒時間了」，年輕世代若沒有相對應足夠多的歷練，堅持未來國民黨的道路，未來這個政黨的時間也沒有剩多少了，這樣的情況當然惋惜。

