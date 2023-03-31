防制誤信偏方傷身　成大醫院攜手中嘉打擊假訊息

▲成大醫院與中嘉三冠王、雙子星攜手合作，前進各社區進行媒體識讀宣導，並以實際案例提醒民眾遠離醫療偏方以及善用查核軟體查證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時有耳聞民眾因誤信偏方，反而耽誤黃金治療時期，尤其現在手機通訊軟體普及，這類的偏方假消息更是容易被四處傳播，成大醫院與中嘉三冠王、雙子星攜手合作，前進各社區進行媒體識讀宣導，並以實際案例提醒民眾遠離醫療偏方以及善用查核軟體查證。

中嘉三冠王、雙子星與成大醫院共同合作，舉辦多場社區媒體識讀宣導，這次的活動來到了北區東興里活動中心與民眾分享各種網路案例，媒體識讀講師許嫚真提醒民眾判讀新聞事件，要從多角度、多面向來看。

為取信民眾，許多假消息、假資訊更會利用名人加持來騙取信任，成大醫院社區護理師劉璧菁也整理出查核八重點，包含，了解資訊來源、查核作者是誰、檢查發布日期、屏除偏見來分辨、詳細閱讀內文、佐證資訊可信度、內容是否太誇大以及向專家請教等步驟。



實用的課程，也讓東興里長王泉尚以及社區發展協會理事長高新蓮，給予相當高的評價。王泉尚表示。很感謝中嘉的課程，讓里民認識了許多網路上的詐騙手法，也教導里民善用查證軟體防騙，覺得這個講座很有意義。高新蓮說，透過這次的課程，讓社區民眾更了解假消息，很感謝成醫與中嘉辦理活動的用心。

同時，為讓民眾更容易吸收這些資訊，媒體識讀團隊特別將這次的課程內容做成九宮格遊戲，讓社區民眾在趣味中學習。中嘉寬頻媒體識讀宣導，所有課程全都是免費，而且為了增加民眾學習動力，也在活動中準備了精美的搶答禮，中嘉寬頻三冠王雙子星總經理陳建村也歡迎對課程有興趣的社區、學校機關踴躍洽詢。 媒體識讀免費報名專線06-281-5194轉8516許小姐。