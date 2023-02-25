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雲林縣警局300人參與肺癌篩檢計畫　響應扶輪社及成大醫院善舉

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為強化照護警察人員健康權益，雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃，篩檢流程十分順暢，使同仁能迅速受檢後並能即刻返回治安崗位，既能肩負穩固社會治安之重責大任，亦能兼顧自身健康管理，參與人員均感謝扶輪社及成大醫院善舉。

有鑑於警察局員警須24小時不分晝夜輪替服勤，長期於空氣汙染嚴重之戶外執勤，加以少部分人員有吸菸習慣，屬肺癌疾病之高風險族群，因此警察局近年來均有聯繫鄰近之醫療機構洽詢前開疾病之健康檢查方案，成大醫院主動分享與「國際扶輪3470地區」及「國際扶輪臺灣總會」打造之「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計畫」，免費提供服務派遣1輛X光巡迴巴士進駐雲林縣警察局免費篩檢。

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長林故廷表示，肺癌連續11年高居癌症死因首位，也是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，胸部X光檢查因方便快速，可作為第一線篩檢，另在縣政府及議會支持下，每年均能依規定足額編列40歲以上同仁及未滿40歲之外勤員警健康檢查補助經費，期許同仁能善用該項補助經費及醫療資源，重視自身健康管理。

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局長林故廷號召警員踴躍參與肺癌篩檢，並感謝扶輪社及成大醫院人員嫻熟的操作手法及完美的流程規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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