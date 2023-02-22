他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

▲男子酒駕拒測遭重罰18萬。（圖／翻攝行政執行署新北分署）

記者蔡怡萍／新北報導

一名男子前一晚聚餐喝酒，隔天下午騎車出門辦事時，仍被攔查警方聞到身上飄出酒氣，他想起一名爸爸在當警察的友人曾跟他說，被攔檢時可以「拒測」，於是不理會警方就直接離去，沒想到事後挨罰18萬元，友人才補充說拒測後還要去鑑定機構檢測，並且提出申訴才算完整流程，男子傻眼，但也只能向新北分署辦理分期繳納罰金。

30歲的鍾姓男子，2021年5月9日下午3時許騎機車在板橋區環河西路一帶，因拒絕酒測，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，於2022年1月間移送新北分署執行，經扣押其多家銀行存款無著。另外，鍾男還有停車費、交通罰單、通行費罰鍰等共計33筆未繳納，金額合計1萬9000餘元。

新北分署進行強制執行，通知鍾男到場報告，鍾男並未遵期到場，而今（2023）年2月17日鍾男突然主動現身新北分署，表示他事發前一晚與友人喝酒聚餐到深夜12點，隔天下午才騎機車外出辦事，想說酒精應該已消退，不算是酒駕，想不到身上仍有酒味，還是被警察攔檢要求酒測。

而當時有急事要辦，加上當日工作不順，心情不佳，卻被攔檢，有點火氣，又突然想到之前友人曾提及「如果被攔檢急著離開，可以拒絕酒測，不理會警察」，而友人之父親是警察，他心想這主意或許可行，當下即決定拒絕酒測，想不到反而因此被重罰18萬元，機車還被當場扣留，只好招計程車去處理急事。

之後鍾男向友人提及此事，友人才補充表示，拒絕酒測後，當天還要去找鑑定機構檢測，接著去申訴，作為申訴之證明，他聽完後一時無言，之後忙於工作，未前去檢測及提出申訴，他接著表示，之前因疫情關係，工作難尋、收入不穩定，最近才在父親開設之水果行幫忙開車送水果，月薪3萬餘元，還要繳納車貸，手頭吃緊，日前父親要他出來面對交通違規罰鍰，只好洽書記官辦理分期繳納。新北分署審酌義務人之經濟狀況後，同意讓他分40期，每期繳納5000元。

鍾男離去前後悔地說，這次拒絕酒測被重罰，對其生活及經濟造成嚴重壓力，已經得到教訓，再也不敢酒駕了，將來只要身上有酒味都會改搭大眾交通工具。



新北分署呼籲，「拒絕酒測」本身就是違反道路交通管理處罰條例之行為，事後縱使提出申訴，證明當下酒測值並未超標，仍不可能因此撤銷罰單，民眾千萬不可輕信「無稽之談」，反而遭受更重之裁罰。