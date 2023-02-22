　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

▲▼ 男子酒駕拒測遭重罰18萬。（圖／翻攝行政執行署新北分署）

▲男子酒駕拒測遭重罰18萬。（圖／翻攝行政執行署新北分署）

記者蔡怡萍／新北報導

一名男子前一晚聚餐喝酒，隔天下午騎車出門辦事時，仍被攔查警方聞到身上飄出酒氣，他想起一名爸爸在當警察的友人曾跟他說，被攔檢時可以「拒測」，於是不理會警方就直接離去，沒想到事後挨罰18萬元，友人才補充說拒測後還要去鑑定機構檢測，並且提出申訴才算完整流程，男子傻眼，但也只能向新北分署辦理分期繳納罰金。

30歲的鍾姓男子，2021年5月9日下午3時許騎機車在板橋區環河西路一帶，因拒絕酒測，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，於2022年1月間移送新北分署執行，經扣押其多家銀行存款無著。另外，鍾男還有停車費、交通罰單、通行費罰鍰等共計33筆未繳納，金額合計1萬9000餘元。

新北分署進行強制執行，通知鍾男到場報告，鍾男並未遵期到場，而今（2023）年2月17日鍾男突然主動現身新北分署，表示他事發前一晚與友人喝酒聚餐到深夜12點，隔天下午才騎機車外出辦事，想說酒精應該已消退，不算是酒駕，想不到身上仍有酒味，還是被警察攔檢要求酒測。

而當時有急事要辦，加上當日工作不順，心情不佳，卻被攔檢，有點火氣，又突然想到之前友人曾提及「如果被攔檢急著離開，可以拒絕酒測，不理會警察」，而友人之父親是警察，他心想這主意或許可行，當下即決定拒絕酒測，想不到反而因此被重罰18萬元，機車還被當場扣留，只好招計程車去處理急事。

之後鍾男向友人提及此事，友人才補充表示，拒絕酒測後，當天還要去找鑑定機構檢測，接著去申訴，作為申訴之證明，他聽完後一時無言，之後忙於工作，未前去檢測及提出申訴，他接著表示，之前因疫情關係，工作難尋、收入不穩定，最近才在父親開設之水果行幫忙開車送水果，月薪3萬餘元，還要繳納車貸，手頭吃緊，日前父親要他出來面對交通違規罰鍰，只好洽書記官辦理分期繳納。新北分署審酌義務人之經濟狀況後，同意讓他分40期，每期繳納5000元。

鍾男離去前後悔地說，這次拒絕酒測被重罰，對其生活及經濟造成嚴重壓力，已經得到教訓，再也不敢酒駕了，將來只要身上有酒味都會改搭大眾交通工具。

新北分署呼籲，「拒絕酒測」本身就是違反道路交通管理處罰條例之行為，事後縱使提出申訴，證明當下酒測值並未超標，仍不可能因此撤銷罰單，民眾千萬不可輕信「無稽之談」，反而遭受更重之裁罰。

ET快訊
快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　起落架、螺旋槳損傷
抽6.2萬紅包！這檔將公開申購　報酬率衝破30%
快訊／抓到了！遭轟6槍棄車逃　桃園落網
史上最強！新娘爸致詞笑翻　「我是今天在場最不快樂的父親」
神秘女角頭「抓豬仔」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨
餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！毒販「遭轟6槍棄車逃」　桃園龜山落網

中壢2機車對撞　女騎士竟躲草叢！酒測簽名被揪出是通緝犯

他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

驚險！颳強風又漲潮　釣客吉安水域受困...爬上保命膠筏終獲救

看護請假返菲「頭部重創」慘死　雇主送她去車站...違規釀悲劇

神秘女角頭「抓豬」手法曝！徵清潔工剝2層皮　1人200萬賣到柬埔寨

逼車特斯拉！瑞典坦克側翻旋轉180度冒火花　酒駕+掛註銷車牌慘了

新竹巿府約聘僱人員考核完成...10人未續聘！　留任率97%

快訊／被拖板車嚇到雷殘！　他倒地撞待轉區無辜騎士...2人受傷

原因不明！嘉義路面爆裂「炸出1m寬大坑」　警消未測得可燃性氣體

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／抓到了！毒販「遭轟6槍棄車逃」　桃園龜山落網

中壢2機車對撞　女騎士竟躲草叢！酒測簽名被揪出是通緝犯

他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

驚險！颳強風又漲潮　釣客吉安水域受困...爬上保命膠筏終獲救

看護請假返菲「頭部重創」慘死　雇主送她去車站...違規釀悲劇

神秘女角頭「抓豬」手法曝！徵清潔工剝2層皮　1人200萬賣到柬埔寨

逼車特斯拉！瑞典坦克側翻旋轉180度冒火花　酒駕+掛註銷車牌慘了

新竹巿府約聘僱人員考核完成...10人未續聘！　留任率97%

快訊／被拖板車嚇到雷殘！　他倒地撞待轉區無辜騎士...2人受傷

原因不明！嘉義路面爆裂「炸出1m寬大坑」　警消未測得可燃性氣體

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

支持代理教師全年聘期　台東縣自今年8月起推行

清淨海連兩日熔斷　終於被列注意股

女歌手開唱「耳機突爆音」痛到尖叫扯掉！下台險暈倒…發高燒送醫

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

太想台灣味　鍾欣怡美國點排骨飯「一看單價嚇傻」：不要算你會怕

差一點不保2！　今年經濟成長率下修至2.12％

李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻

設局灌醉嫌犯妻子！警「趁她癱軟」強拖上車侵犯　尪衝進摩鐵救人

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

快訊／新店女遭YouBike撞上！昏迷指數3

即／台東菲籍女返鄉前遇劫　搭上絕命搬運車慘死

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

即／前立委林豐喜兒　帶隊登能高越嶺墜谷亡

王建民與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

快訊／工程師爬「雞心尖山」失聯尋獲！　重摔濺血傷重不治

無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹視訊聽判

男賤賣「過世母4件LV包」　買家怒告：是假貨！

更多熱門

相關新聞

新北男撞特斯拉側翻受困　懸掛註銷車牌上路還酒駕

新北男撞特斯拉側翻受困　懸掛註銷車牌上路還酒駕

新北市一名男子懸掛註銷的車牌行駛在台1線高架道路三重段，在超車時不慎擦撞一部特斯拉，連人帶車自撞旁邊護欄，當場翻車，警消到場將他救出，發現他全身酒味，經酒測值高達0.55mg/L，明顯酒駕，除了依公共危險罪送辦外，使用註銷牌照行駛於道路，最高裁罰1萬800元。

無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹視訊聽判

無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹視訊聽判

酒駕男栽在同一警　辯駁不成捶牆洩憤

酒駕男栽在同一警　辯駁不成捶牆洩憤

即／醉女撞賓利　找短裙閨蜜頂包！2人無保請回

即／醉女撞賓利　找短裙閨蜜頂包！2人無保請回

粗工酒駕撞死拒繳罰款　被查出擁千萬土地當豬舍　

粗工酒駕撞死拒繳罰款　被查出擁千萬土地當豬舍　

關鍵字：

酒駕拒測罰鍰罰單強制執行申訴誤信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面