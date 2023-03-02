「高獲利、穩賺不賠」桃園婦誤信話術　警急勸阻保住30萬老本

▲8旬高姓老婦誤信詐團穏賺不賠話術，前往銀行滙款。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名85歲高姓婦人於電視上被投資廣告，買股票可「高獲利、穩賺不賠」吸引，至銀行欲匯款30萬元，行員發現有異並即時通報警方，員警苦口婆心勸說並舉例才讓高婦相信遭到詐騙，停止滙款保住老本。

▲▼員警接獲通報前往勸阻，並舉例為常見詐騙手術，終讓高婦停止滙款。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大華派出所警員蔡依孟、林祺穎於昨日11時許，接獲銀行行員通報稱有一名高姓老婦疑似遭到詐騙，旋即趕到現場處理，得知高婦從電視上的廣告獲得投資訊息，透過通訊軟體Line輾轉加入暱稱為「吳佩君」的帳號，聽信對方所說「高獲利、穩賺不賠」等話術且不疑有他，到銀行欲匯款30萬元至指定帳戶。

所幸經過員警耐心向高婦解釋，此類說詞為常見的投資詐騙手法，高婦才發現自己是遭到詐騙而打消匯款的念頭，並且深深向處理本案的員警表示感謝，警方也再次順利攔阻「假投資、真詐財」的案件發生。大華派出所所長蕭正國提醒，近期「假投資」詐騙案件頻傳，標榜以「穩賺不賠」、「短期投資高報酬率」等口號吸引民眾，民眾遇有類似投資話術應提高警覺或撥打165專線查證，多一分留意，少一分損失。