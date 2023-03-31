否認背叛民進黨　柯文哲控綠營：達到政治目的後把我幹掉

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨27日舉辦黨內共識營演講，會中黨主席柯文哲表示，「2014年民進黨來幫助他的時候，口號是推倒藍綠的高牆，但在2016年拿到政權以後就過河拆橋、兔死狗烹，質疑『哪裡是我背叛？我背叛什麼部分？是民進黨利用柯文哲，達到政治目的之後就把我幹掉，不是這樣嗎？』」

柯文哲表示，民進黨攻擊柯文哲主打抹紅，「從現在開始只要民進黨敢再講這個問題，我就會強力回擊。是你民進黨背叛台灣人民，我哪個地方說不對？民進黨背叛台灣人民，在牆壁上寫清廉勤政愛鄉土，結果有清廉勤政嗎？」更痛批民進黨「根本一群貪官污吏。」

柯文哲痛批，2014年民進黨來幫助他的時候，口號是推倒藍綠的高牆，「但不是要推倒藍綠的高牆嗎？難道你們是利用柯文哲，所以才在2016年拿到政權以後就過河拆橋、兔死狗烹嗎？哪裡是我背叛？我背叛什麼部分？是民進黨利用柯文哲，達到政治目的之後就把我幹掉，不是這樣嗎？」

另針對民眾黨想要呈現什麼？柯文哲強調，民眾黨是一個新的政治文化，在解決台灣未來的問題，包括缺水、缺電、缺工、缺雞蛋、缺口罩等。他指出，民進黨每次選舉策略就是「你不投我就投國民黨」的爛蘋果理論，但從今天開始，如果不信任民進黨也不喜歡國民黨，還有民眾黨這個選擇，雖然現階段年輕人投給民眾黨還在觀望，但他們要建立這個品牌。