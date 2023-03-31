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BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

▲▼外傳美國總統拜登夫婦曾向韓方提議，希望邀請BLACKPINK在白宮晚宴上表演。（圖／CFP）

▲外傳美國總統拜登夫婦曾向韓方提議，希望邀請BLACKPINK在白宮晚宴上表演。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅預定4月26、27日前往美國華府進行「國是訪問」，然而距離出發前不到一個月，尹錫悅便緊急批准國家安保室長金聖翰的請辭，消息一出讓政壇各界感到相當震撼。有媒體指出，金聖翰的請辭和女團BLACKPINK有關；不過總統辦公室卻表示，BLACKPINK的表演並未被列入美韓峰會行程。

根據《韓聯社》，金聖翰請辭獲得批准、原南韓駐美大使趙太庸被尹錫悅指定接任國安室長後，此事件在南韓政壇上引起不小的衝擊，對此南韓總統辦公室今（31）日特別以發言人名義發佈新聞稿闢謠，表示某媒體報導所提到的表演，並未安排在美韓峰會相關行程之內。

據悉，先前韓媒《朝鮮日報》曾於29日在獨家報導中指出，美國總統拜登、第一夫人吉兒女士曾向韓方親自指定，希望能夠協調南韓人氣偶像女團BLACKPINK在白宮晚宴上，和美國知名女歌手「女神卡卡」（Lady Gaga）合體表演，不過擔任國安室長的金聖翰卻多達6次未向尹錫悅匯報，導致程序出現疏失，此舉讓尹錫悅感到相當不滿。

▲▼南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

▲南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

針對近日各種謠言甚囂塵上，BLACKPINK的經紀公司YG娛樂則向《韓聯社》澄清，「雖然有收到（表演）提案，但之後在相關內容上就毫無進展了。」

《朝鮮日報》也曾在28日提到，美韓雙方正在協商，研擬在拜登夫婦主辦的白宮晚宴中，邀請BLACKPINK、Lady Gaga合體表演；也有報導透露，可能在美韓元首晚宴時，另外邀請BLACKPINK至紐約卡內基大廳表演。當時，南韓總統辦公室表示，「目前還未做出任何決定」；至於YG娛樂則坦言已收到提案，正進行考慮中。

另外，甚至還有其他報導表示，美方要求韓方主動承擔起BLACKPINK在美國表演時的花費。

►尹錫悅訪美前急撤核心幕僚 BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

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