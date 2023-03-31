白宮：未來數月決定是否可能與北京恢復「建設性外交關係」

▲美中關係持續緊張。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）30日表示，為美中關係鞏固基礎、劃定底線與框架的努力尚未成功，未來幾個月將決定是否可能與北京恢復「有效、可預測及建設性的外交關係」。此外，他也強調需要與中國建立冷戰時代的熱線等危機處理機制。

康貝爾在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）舉辦的活動上表示，美國正處於與中國新競爭關係的初期階段，北京卻一直「不願參與關於建立信任、危機溝通或熱線的討論」，但考慮到雙方軍隊在鄰近地區行動，建立此類機制將是「負責任的一步」。

▲白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》報導，美國總統拜登2月曾透露，美軍擊落中國間諜氣球後，他計畫與中國國家主席習近平聊聊這件事，並且解開誤會。但是，新一輪拜習通話至今尚未發生，如今台灣總統蔡英文過境美國，美中關係持續緊張，甚至被一些分析人士認為降到歷史最低點。

對此，康貝爾表示，華府已經向北京清楚表明準備好再次舉行拜習通話，「而且從我們的角度來看，我們希望也打算保持溝通管道開放。」他強調，儘管烏克蘭爆發戰爭，美國仍在提高對於印太地區的關注，這一點可以從預算、接觸、援助等方面看出來。