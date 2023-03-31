彰化民宅竟成私菸廠！無良集團找非法移工海撈　抄出15.2萬支　

▲▼ 非法移工躲民宅捲菸 嘉義縣移民署、南投縣警察局破獲地下製菸廠 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及南投縣警察局刑警大隊共同接獲線報，指稱彰化縣員林市及彰化市2處民宅疑似為地下製菸廠，且聘僱失聯移工從事捲菸非法工作，立即成立專案小組並報請彰化地檢署檢察官指揮，於近日執行搜索，拘提及逮捕私菸集團成員5名，其中2名為越南籍失聯移工，並查扣劣質捲菸成品及半成品共15萬2,224支，估算可製成7,611包私菸，市值達64萬6,935元，全案將依違反菸酒管理法等罪嫌移送偵辦。



專案小組追查，以林姓主嫌為首的私菸集團，罔顧國人身體健康，且規避菸捐及健康捐，招聘及指派失聯移工從事捲菸、包裝、搬運等工作，違法製造未經政府檢驗的劣質菸品販售牟利。經專案小組連日蒐證，研判時機成熟，由彰化地檢署指揮，會同移民署南區事務大隊科技偵查隊、嘉義市專勤隊、臺南市專勤隊、彰化縣政府警察局員林分局、嘉義縣警察局、調查局嘉義縣調查站、彰化縣政府財政處菸酒管理科等單位執行搜索，拘提主嫌及逮捕越南籍失聯移工等集團成員，並查扣劣質捲菸成品、半成品、捲菸紙、捲菸器材、黏膠板、封膜機等證物，全案將移送彰化地檢署偵辦。



專案小組表示，地下製菸廠規避各項稅捐，且未經政府檢驗，所含焦油及尼古丁等有害化學物質含量容易超標，嚴重危害人民身體健康；並呼籲民眾切勿貪圖小利，鋌而走險僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法不僅可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，請民眾共同杜絕私菸及非法聘僱，若發現不法請向檢警及移民機關檢舉。